Sábado – Pense por si

João Paulo Batalha
João Paulo Batalha
08 de janeiro de 2026 às 07:07

Porque voto Seguro

Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro

Por pouco que pareça, as nossas opções não são só manter tudo ou partir tudo.

A eleição presidencial tem sido discutida ao sabor dos solavancos das sondagens. É uma pena, desde logo porque, por muito que as notícias se animem com a contabilidade de quem passou de terceiro para primeiro, a verdade é que o único ponto consistente nas pesquisas de opinião é o empate técnico entre os principais candidatos. Ora, por definição, ninguém está à frente num empate. Por isso mesmo, faríamos melhor em promover uma avaliação mais substancial das candidaturas. O nosso arranjo constitucional e a experiência vivida mostram-nos que a Presidência é definida, em grande parte, pelo Presidente – pelo seu carácter, pelas suas prioridades, pela sua visão do cargo. Essa discussão tem mais valor.

Em vez disso, a cobertura mediática e o debate público têm tratado as presidenciais como mais uma volta das legislativas. Em parte percebe-se: a maioria dos candidatos – Ventura, Cotrim Figueiredo, Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto – são candidatos partidários escolhidos pelo partido para fazerem a prova de vida do partido. Marques Mendes não esperou pela chancela do PSD, mas também não precisou: o alinhamento, natural, estava preparado há muito. As candidaturas partidárias são pouco úteis em eleições presidenciais, e nunca animaram os eleitores, mas são particularmente deslocadas este ano, em que Ventura (o sistemático candidato antissistema) e Gouveia e Melo (o candidato extrassistema do sistema) parecem sugerir que a verdadeira escolha não é entre partidos ou blocos políticos, mas entre manter tudo resignadamente na mesma ou deitar tudo com estrondo para o lixo.

Nesta equação, Marques Mendes seria o candidato da velha política (incluindo a velha política de negócios que lhe vem desgastando a campanha), André Ventura o eterno carrasco da III República e Gouveia e Melo a folha em branco, que só é apelativa por não conhecermos o que pensa e o que quer – e quanto mais conhecemos, dele e da claque de chicos-espertos que o promoveu e apoia, menos apelativo ele se torna. É uma falsa polarização, que não concebe inteligência, vontade reformista e capacidade de mobilização. Como se o país e a democracia fossem para pegar ou largar, sem esperança de que o nosso futuro, como qualquer desígnio coletivo, não possa ser melhorado, reformado, de modo continuado, progressivo, progressista e (desculpem o trocadilho) Seguro.

Um país não é tudo ou nada. Portugal vive numa tensão crescente entre o repúdio do status quo e o medo da mudança. Não gostamos do que há, mas temos medo do que venha. Esta tensão quase geológica traduz-se num imobilismo que fica cada vez mais sufocante, até que explode num terramoto de convulsão que muda tudo num segundo, de forma súbita e desordenada. É uma marca identitária: foi assim com a Revolução liberal, fez agora 205 anos. Foi assim com a implantação da República, em 1910, e com a sua derrocada, fará este ano 100 anos. E foi assim com o 25 de Abril, que fez cair um regime podre que se mantinha já sem ninguém que o defendesse. Em Portugal, os poderes instalados, da política de negócios, da pequena traficância, do favor e do caciquismo, cairiam com um sopro. O nosso problema histórico tem sido arranjar pulmões.

António José Seguro é um pulmão. Político experiente, passou pelo Governo, pela Assembleia da República e pelo Parlamento Europeu. Foi líder do seu partido a seguir à catástrofe Sócrates e até 2014, quando António Costa lhe puxou o tapete, com o apoio maioritário de um PS que teimava não só em proteger, mas em celebrar o seu cadastrado que atirou o país para a Troika. Esse PS, já agora, continua a existir, se não for mesmo maioritário, como se constata na frieza que capatazes socratistas como Augusto Santos Silva reservam a António José Seguro – de resto, o melhor atestado de idoneidade que o candidato podia pedir.

António José Seguro conhece as instituições, os seus poderes e equilíbrios. Conhece os golpes sujos e tem as cicatrizes para prová-lo. E, mais importante do que tudo, fez a sua carreira política sem trocar princípios por fins. Quando era preciso destoar, destoou. Quando outros obedeceram, a pensar no seu futuro, Seguro divergiu, a pensar no seu país. Fê-lo em 2009, quando no Parlamento foi o único voto contra uma alteração à lei de financiamento político que abria (e abriu) novos alçapões à entrada de dinheiro escuro nos partidos, e que todos os partidos celebraram. Em 230 deputados, um só não se calou. Foi António José Seguro.

Não andou a fazer carreira, andou a fazer justiça. A sua passagem pela liderança do PS, no duríssimo período da Troika, foi a única ocasião em que um dos grandes partidos portugueses tomou a sério a agenda anticorrupção e promoveu alguma discussão pública e pensamento sobre as reformas de que o país precisava – e continua a precisar. Seguro pôs a política ao serviço do país. Quando, em vez de fazer a autocrítica ao poder de Sócrates e ao que precisava de mudar, o PS escolheu o atalho cúmplice de Costa (que deu no que deu) e engavetou a reforma que tinha iniciado, Seguro foi viver a sua vida, sem pedir nem aceitar cargos de nomeação, prateleiras douradas ou uma carreira de facilitador. Não ficou a conspirar, foi trabalhar. Manteve uma independência de carácter e uma clareza de propósitos que nos farão muita falta na Presidência. António José Seguro é um homem sério, que está nisto a sério. Poder dizer isso de alguém com o currículo e a experiência política dele, em Portugal, não é um elogio. É quase um milagre.

Mais crónicas do autor
08 de janeiro de 2026 às 07:07

Porque voto Seguro

Por pouco que pareça, as nossas opções não são só manter tudo ou partir tudo.

01 de janeiro de 2026 às 10:33

Assim não pode ser

Por muito que se vitimize, o Chega não é o mártir da liberdade de expressão. É o seu carrasco.

18 de dezembro de 2025 às 07:22

Spinumzombie

O caso Spinumviva morreu. A Spinumviva ela própria continua viva e de saúde.

11 de dezembro de 2025 às 07:45

O TGV vai de Mota

Quem decide as infraestruturas em Portugal não é o Ministério das ditas. Quem manda é a Mota-Engil.

04 de dezembro de 2025 às 07:11

A coisa aqui está Preto

Legitimada a sua culpa, estará Sócrates tranquilo para, se for preciso, fugir do país e instalar-se num Emirado (onde poderá ser vizinho de Isabel dos Santos, outra injustiçada foragida) ou no Brasil, onde o amigo Lula é sensível a teses de cabalas judiciais.

Mostrar mais crónicas
Tópicos Política Eleições António José Seguro Partido Socialista Portugal Dia da Liberdade
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Cuidar do coração

Sabia que 80% dos casos de doenças cardiovasculares podiam ser evitados ou pelo menos adiados uma década? E ainda: a história do empresário António Quaresma; a moda dos microcasamentos.

Menu shortcuts

Porque voto Seguro