19 de novembro de 2025 às 07:23

Donald Trump: "O meu filho é fã de Cristiano Ronaldo e agora respeita um pouco mais o pai..."

No discurso de abertura do jantar com a delegação saudita na Casa Branca, Donald Trump abordou a presença de Cristiano Ronaldo... ainda que inicialmente tenha tido alguma dificuldade para encontrar o capitão da Seleção Nacional entre os convivas.

