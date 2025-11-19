Carro da jornalista Tânia Laranjo envolvido num acidente

Familiar da jornalista do Correio da Manhã conduzia a viatura. Jovem vai apresentar-se na GNR de Alcabideche.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O carro da jornalista Tânia Laranjo esteve, na passada sexta-feira, 14 de novembro, envolvido num atropelamento e fuga, em Carcavelos. Ao volante seguia um familiar da jornalista, que se apresentará, esta quinta-feira, na GNR de Alcabideche, assumindo a responsabilidade pela ocorrência.



Tânia Laranjo comenta defesa "há cabala" no julgamento dos Anjos

Às 22h00 do dia 14 de novembro, o carro embateu num cidadão nepalês, que atravessava uma passadeira, tendo seguido viagem. De acordo com o auto de notícia da GNR de Alcabideche - que ouviu a vítima no hospital de Cascais -, o cidadão foi socorrido por um homem que o levou à PSP de Carcavelos, encaminhando-o posteriormente para os bombeiros de Carcavelos.

Em declarações à revista TV7Dias, a vítima afirmou ter a certeza que "era um homem que ia a conduzir" o carro, cujo seguro está em nome da jornalista Francisca Laranjo, filha de Tânia Laranjo. "Ele bateu e fugiu", declarou o cidadão nepalês. Na noite de sexta-feira, 14 de novembro, Tânia Laranjo encontrava-se reunida com um grupo de amigos em Odivelas. Posteriormente, viajou para o EUA, acompanhando a visita de Cristiano Ronaldo à Casa Branca. Só esta quarta-feira é que a jornalista teve conhecimento do sucedido no dia 14 de novembro.