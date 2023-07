Pena de morte volta a ser aplicada no Alabama depois de várias tentativas mal sucedidas

O Alabama suspendeu a pena de morte em novembro de 2022 na sequência de uma série de execuções mal realizadas. Num dos casos, as autoridades demoraram mais de três horas a realizar o procedimento intravenoso o que fez com que a aplicação da sentença se tornasse legalmente inválida.







Wally Skalij/Getty

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em fevereiro, Kay Ivey, governadora do estado norte-americano, voltou a dar luz verde à pena de morte depois das autoridades terem contratado profissionais médicos, novos equipamentos e estudado a aplicação do método. Na manhã desta sexta feira, um homem de 64 anos foi morto no Centro de Correção William Holman.James Barber, de acordo com a Reuters, foi condenado à sentença de morte por, em 2001, ter assassinado uma idosa durante um assalto à sua habitação. Porém, o recluso recorreu da sentença questionando a aplicação das injeções letais no Alabama e alertando para o facto de poder ser vítima de ferimentos graves ou de "tortura". A resposta do United States Court of Appeals chegou esta semana, e negou o recurso do recluso.Nos Estados Unidos muitas questões éticas ligadas à pena de morte têm sido postas em causa. O debate tem feito com que, desde 1999, se tenha registado uma queda drástica na aplicação do método.