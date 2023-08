EUA. O que pensam os republicanos das alterações climáticas?

Na noite de quarta-feira ocorreu o primeiro debate nos Estados Unidos entre os candidatos às primárias do Partido Republicano e a grande ausência foi Donald Trump, que lidera de forma destacada a corrida às presidenciais do próximo ano.







Ron DeSantis, Tim Scott, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Chris Cristie, Doug Brugum, Mike Pence e Asa Hutchinson marcaram presença no Fiserv Forum, em Wisconsin, e um dos momentos mais esclarecedores aconteceu passados 20 minutos de debate."Os humanos contribuíram para as mudanças climáticas?" esta foi a pergunta lançada por um dos moderadores da Fox News. De seguida foi transmitido um vídeo dos Young Americans for Freedom, uma organização conservadora de jovens ativistas, onde era referido que o clima era a questão que mais importava para os jovens.Nenhum dos candidatos concordou que as alterações climáticas eram causadas por ações humanas e na discussão seguinte apenas um considerou que as alterações climáticas são reais. Ainda assim Nikki Haley, a ex-embaixadora da ONU que concordou que as alterações climáticas são reais, defendeu que poderiam ser controladas se a China e a Índia reduzissem as suas emissões de carbono.Já Tim Scott, senador da Carolina do Sul, defendeu que a redução da pegada de carbono dos Estados Unidos foi algo que prejudicou a economia do país e o colocou em desvantagem a nível global. Para este candidato a solução poderia passar por trazer certos empregos "da China para casa", o que ajudaria a diminuir o impacto da economia chinesa na poluição e revitalizava os Estados Unidos.Vivek Ramaswamy, um milionário da área da biotecnologia novato na política caracterizou as alterações climáticas como uma farsa: "A realidade é que a agenda anticarbono é o cobertor molhado sobre a nossa economia. Mais pessoas estão a morrer devido a más práticas políticas para combater as alterações climáticas do que realmente devido às alterações climáticas". Apesar de ter sido vaiado pelo público depois desta intervenção, continuou a defender o seu ponto e garantiu que era o único entre os candidatos que "não foi comprado e pago".A discussão teve lugar poucos dias depois dos incêndios florestais que deflagraram no Havai terem levado à morte de mais de cem pessoas enquanto outras centenas continuam desaparecidas e a Califórnia foi atingida pela primeira tempestade tropical em 80 anos.