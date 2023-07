Trumpista chama 'pequena vadia' a colega e é expulsa pelos republicanos radicais

Marjorie Taylor Greene, conhecida por ser a deputada mais leal a Donald Trump, foi expulsa do Congresso pela ala mais radical do partido republicano, conhecida como House Freedom Caucus, depois de chamar outra deputada do partido, Lauren Boebert, de "pequena vadia".







REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Até ao momento a agora ex-congressista, que representa a Geórgia, era um dos rostos mais conhecidos entre os Republicanos. Além de ser próxima de Trump é firme defensora de muitas teorias da conspiração.Já Lauren Boebert, representa o estado do Colorado, também é conhecida pelas suas posições extremistas, é defensora fanática do direito ao porte de armas e autora de vários comentários islamofóbicos.O incidente entre as duas terá ocorrido há algumas semanas numa casa de banho após o plenário. Agora Lauren Boebert deu uma entrevista onde referiu que a colega de bancada a chamou de "pequena vadia" e foi por isso que o partido decidiu expulsá-la.O anúncio da saída de Marjorie Taylor Greene foi feito pelo deputado Andy Harris, que afirmou: "Foi feira uma votação para remover Marjorie Taylor Greene do House Freedom Caucus devido a algumas coisas que ela fez. Acho que a maneira como ela se referiu a uma colega não reflete a forma como esperamos que os nossos membros se refiram a colegas, especialmente quando se tratam de mulheres".Assim sendo Marjorie Taylor Greene deixa de estar autorizada a comparecer nas reuniões semanais do grupo. Este foi também a primeira vez que um membro foi expulso.O deputado revelou ainda que Lauren Boebert votou contra a expulsão.Marjorie Taylor Greene ainda recusou reagir ao anúncio, referindo apenas que no Congresso representa "primeiro o noroeste da Geórgia".