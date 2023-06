Mike Pence, ex-vice de Trump, entra na corrida à Casa Branca

O antigo número dois de Donald Trump, Mike Pence, entregou oficialmente os documentos necessários para entrar na corrida à presidência dos EUA. É o décimo candidato republicano, onde os favoritos à nomeação para as presidenciais de 2024 são Donald Trump e Ron DeSantis.







Mike Pence, de 63 anos, trará, o que se acredita ser, uma voz conservadora mais ponderada à corrida, mantendo a tradição do governo Trump sem o peso da mesma. A apresentação oficial da candidatura é esperada para quarta-feira, dia 7, apontam vários media norte-americanos.O antigo governador do Indiana serviu também como vice-presidente de Donald Trump no mandato de 2017 a 2021. Um cargo em que se manteve, contrariando a tendência da maioria dos governantes nomeados pelo republicano. O ponto de rutura entre os dois acabaria por chegar já no final do mandato, quando Pence foi chamado - como manda a Constituição norte-americana - ao Congresso para reconhecer os resultados eleitorais que ditaram a derrota de Trump face a Joe Biden, em 2021.Foi neste dia (a 6 de janeiro) que aconteceu a invasão do Capitólio por parte dos apoiantes de Trump. Pressionado por Trump para não reconhecer os resultados eleitorais, Pence acabou por desafiar o então seu presidente.Em março, o ex-vice-presidente admitiu que o encorajamento da invasão do Capitólio por parte de Donald Trump colocou "em risco a minha família e toda a gente no Capitólio naquele dia".As primárias do partido republicano, para a escolha do candidato presidencial, estão marcadas para ter início em fevereiro de 2024 e terminarão já no verão. Já as presidenciais estão marcadas para novembro desse ano.Mike Pence apresenta-se como "um cristão, conservador e um republicano, por esta ordem".