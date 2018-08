O actor Robert Redford vai deixar o cinema. Em entrevista à revista Entertainment Weekly, o norte-americano confirmou que se irá retirar após o lançamento do filme The Old Man & The Gun, com estreia marcada para o final de 2018.

"Nunca vou dizer nunca, mas concluí que este é o fim para mim em termos de representação e vou avançar para a reforma depois deste último filme porque ando a fazer isto desde que tenho 21 anos. E pensei: ‘Bem, já chega'", afirmou o actor, a poucos dias de fazer 82 anos.

O octogenário já tinha anunciado a intenção em se reformar há dois anos, referindo na altura que estava "cansado de representar" e que deixaria de trabalhar após os dois filmes que ainda tinha em produção – além daquele que está por estrear, Redford fez também parte de Our Souls at Night, lançado em 2017.

Robert Redford, notabilizado pelos seus papéis em A Golpada, África Minha, Dois Homens e Um Destino, começou a representar nos anos 50 em teatro. Fez a sua estreia na Broadway ainda numa fase inicial da sua carreira e daí saltou para o pequeno ecrã da televisão.

O primeiro filme em que participou, Tall Story, marcou também a estreia no cinema de outro ícone da sétima arte – Jane Fonda. Redford venceu o primeiro Globo de Ouro em 1965, com o papel de uma estrela de cinema bissexual em Inside Daisy Clover.

Quinze anos depois, no primeiro filme que realizou, recebeu os primeiros Oscar, com quatro galardões – incluindo Melhor Filme – em Gente Comum. Viria a ganhar também o Oscar Honorário da Academia em 2002 pelo seu desempenho a favor da indústria cinematográfica.

Como última oportunidade para vermos algo novo de Redford nos ecrãs teremos The Old Man & The Gun, onde o próprio é também realizador. O filme estreia a 8 de Novembro em Portugal.