O guia de Jill Kolongowski para o mundo de Harry Potter

As Lições de Vida de Harry Potter

Começar uma conversa sobre Harry Potter torna-se muito fácil quando duas pessoas partilham um ponto de vista sobre uma das perguntas mais óbvias: qual é o seu livro favorito? Foi assim que começou a conversa ao telefone com a norte-americana Jill Kolongowski, uma fã do universo criado por J. K. Rowling, que resolveu desmontar os livros e criar As Lições de Vida de Harry Potter.A resposta à pergunta até está no livro: é o primeiro, A Pedra Filosofal. Jill desenvolve: "Percebes imediatamente que a J. K. Rowling é um génio na construção de um mundo e de personagens. Por vezes lês um livro e nem te consegues lembrar do nome da personagem principal. Isso nunca acontece com qualquer personagem do universo de Harry Potter."Certo, de acordo. E aquele que gosta menos? Jill fala do segundo livro, A Câmara dos Segredos, não como sendo o seu menos preferido (diz que não tem um), mas como um em que "o foco está no sítio errado. É um livro muito negro, mas as personagens pensam que estão numa grande aventura. Tem um tom muito sério mas as personagens nunca abraçam isso realmente. Parece uma história que deveria estar mais à frente na série e não a ser vivida por personagens com 13 anos."Em As Lições de Vida de Harry Potter Jill pega em momentos dos livros de Harry Potter e cria uma desconstrução de como isso pode ser usado para as coisas mais corriqueiras da vida, mas também nas mais importantes, como família, amigos, relações. Nasceu de uma vontade de falar sobre a importância que os livros tiveram para ela e é por isso que cada capítulo começa com uma experiência pessoal: "Não sabia como começar cada capítulo e parecia-me estranho avançar logo para os livros. Não os queria explicar, queria falar de como me impactaram e criar uma ligação com o leitor. Queria também falar de coisas em que as pessoas não pensaram quando leram os livros. Explorando um pouco a ideia da infância, de como a criança que fomos ainda vive dentro de nós."É um livro de auto-ajuda? Não. É mais um guia de leitura do universo de Harry Potter, uma forma de entender o que J. K. Rowling criou de uma forma muito próxima, com uma linguagem clara e adulta, que reforça o imaginário-base: "A coisa mais simpática que me dizem é que o meu livro dá vontade de reler os livros do Harry Potter. As pessoas ficam com vontade de redescobrir os livros. Creio que é por isso que o escrevi, para criar uma conexão com as pessoas." Pergunta-se se Jill já conheceu J. K. Rowling. Ela diz que ainda não, mas que já tentou chegar a ela através do Twitter várias vezes. Talvez um dia.