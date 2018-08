Poder, Sangue e Shakespeare nas Ruínas do Carmo

É nas ruínas do Convento do Carmo, onde há um ano fez Ubu, de Alfred Jarry, e em 2016 Cimbelino, também de Shakespeare, que Pires estreia agora - "para compensar a falta de oferta cultural em Lisboa no mês de Agosto" - este Macbeths, que tem em Margarida Vila-Nova, ligada ao projecto desde a génese, para ser protagonista, e portanto já norteando a escrita de Costa Gomes, a sua Lady Macbeth. Acompanham-na - num espectáculo pensado "também para os turistas, que anualmente ajudam a esgotar a lotação", incluindo legendagem em inglês - Cláudio da Silva, que foi o Fernão Mendes Pinto da Peregrinação de João Botelho, João Cabral, cúmplice teatral de Pires há três décadas, e alunos finalistas da ACT - Escola de Actores, quase duas dezenas, "como se impõe quando se quer fazer clássicos, mas nunca se consegue, porque é impossível pagar 20 ordenados".



Macbeths

Ruínas do Convento do Carmo, Lisboa

De 1 a 18/8 • 2.ª a sáb., 21h30

€16

A história de Shakespeare é sangrenta: Macbeth mata o Rei da Escócia para lhe tomar o lugar, cumprindo a profecia das bruxas, anunciada no primeiro acto. Lady Macbeth, autora moral e cúmplice deste e de outros crimes que lhe sucedem - segundo as interpretações tradicionais -, enlouquece.Luísa Costa Gomes tem, porém, uma interpretação ligeiramente diferente, que retira a carga negativa à personagem feminina, defendendo que não é bem o mesmo idealizar um crime - ou tentar escondê-lo, para salvar os seus, como faz Lady Macbeth, por obra do crime tornada Rainha da Escócia - e cometê-lo. A sua releitura, intitulada Macbeths (remetendo para o casal), torna mais doce a mulher do assassino, misturando Macbeth com outras peças do autor - de Otelo a Hamlet -, construindo "um novo texto", que segundo o encenador, António Pires, "poderá passar pelo Macbeth original, porque tem uma unidade, que vem da mesma linguagem, do mesmo autor, mas será um desafio para quem conhece bem o teatro de Shakespeare, adivinhando de onde são as palavras".