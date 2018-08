Uma adolescente inglesa foi captada a abraçar o namorado deitado na cama de hospital, enquanto eram desligadas as máquinas que o mantinham vivo. Segundo o Mail Online, o jovem de 16 anos estava internado devido a lesões contraídas num acidente no mar, durante as férias no País de Gales com familiares.





O acidente aconteceu na passada terça-feira, dia 31 de Julho. Blake e outros dois adolescentes tiveram que ser resgatados do mar pela guarda costeira. Blake ainda foi levado para o hospital, e morreu no sábado, dia 4, no hospital pediátrico Alder Rey, em Liverpool.A sua namorada, de 15 anos, despediu-se dele ao deitar-se ao seu lado no momento em que desligaram as máquinas. Stephanie Ray colocou o braço de Blake à sua volta.

Este momento de intimidade foi fotografado e partilhado nas redes sociais. Stephanie escreveu na sua página de Facebook uma despedida comovente: "Blake, o nosso rapaz belo, corajoso, bondoso e inteligente, infelizmente, partiu às 7:03 desta manhã. Hoje foi o dia mais difícil da minha vida e eu nunca o esquecerei. Como todos sabem, o Blake era uma pessoa muito carinhosa, capaz de fazer qualquer coisa por qualquer pessoa".

Stephanie também falou sobre o estado em que o namorado se encontrava: "Disseram-nos que ele nunca recuperaria e o seu cérebro estava demasiado danificado. Nós tivemos de tomar a difícil decisão de desligar a máquina e deixá-lo partir". E acrescentou: "Mas ele não estava com dores e morreu rodeado dos seus familiares. Ele terá sempre um lugar especial no meu coração e nunca o esquecerei. Voa alto meu amor".

A guarda costeira que resgatou Blake também o homenageou. Realizaram um minuto de silêncio em sua memória, antes de uma competição de triatlo. De acordo com o Mail Online, a directora da escola que o rapaz frequentava prestou tributo a Blake num discurso.

A namorada, os amigos e a família de Blake estão a angariar dinheiro para pagar o velório do rapaz. Até agora já conseguiram juntar, aproximadamente, 1350 euros.