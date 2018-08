Quando Marilyn Monroe estava a filmar uma cena de amor com Clark Gable no filme Os Inadaptados (1961), a actriz deixou cair o lençol que lhe tapava o corpo desnudado – foi a primeira cena de nudez de uma actriz norte-americana no cinema. A gravação, porém, não foi incluída na versão final do filme e esteve escondida mais de 50 anos. Foi descoberta recentemente por Charles Casillo, autor de uma nova biografia da actriz que sairá brevemente.

Casillo entrevistou Curtice Taylor, filho do realizador do filme John Huston, e descobriu que Huston guardou durante estes anos a cena de nudez de Monroe. O realizador morreu em 1999 e o seu filho decidiu continuar a preservar a peça. "Geralmente, cenas não usadas são destruídas", explicou Taylor. "Mas o meu pai acreditava que era tão importante e inovadora que resolveu salvá-la".

Depois de John Huston se recusar a incluir a cena de Monroe no filme por considerar que não fazia sentido no roteiro, acreditava-se que esta tinha sido destruída e que a sua primeira cena de nudez de Monroe teria sido no filme incompleto Something's Got to Give (1962) – a actriz morreu aos 36 anos com uma overdose antes de conseguir acabar de gravar a obra.

A cena tem cerca de 45 segundos e, segundo conversas que Taylor teve com o seu pai, "toda a gente ficou chocada no set quando ela fez a cena", principalmente numa época com fortes restrições sobre personagens aparecerem nus ou juntos numa cama. Na cena da versão final, Gay Langland (Clark Gable) chega ao quarto onde a personagem de Monroe está a dormir na cama e beija-a no pescoço e nos lábios. Depois de Langland sair do quarto, Roslyn Taber (Monroe), cobre-se com os lençóis e começa a vestir uma blusa.

Taylor defende que a artista escolheu deixar cair o lençol enquanto se estava a vestir na cena devido ao seu treino de actriz. "Por que razão uma mulher iria sentar-se na cama, sem mais ninguém no quarto, puxar os lençóis para cima e tentar vestir uma blusa ao mesmo tempo? Não faz sentido", disse.

Os Inadaptados, escrito por Arthur Miller (na altura marido de Marilyn Monroe), conta a história de três cowboys que lutam para conseguir ter a atenção de uma bela mulher.



Curtice Taylor ainda não revelou o que irá fazer com a cena de Monroe.