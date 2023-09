Keyla Brasil internada na Tailândia depois de cirurgia de redesignação sexual

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A artista Keyla Brasil foi hospitalizada na Tailândia esta quinta-feira na sequência uma cirugia de redesignação sexual. A artista sofreu complicações no pós-operatório.





Descubra as

Segundo um comunicado da organização não-governamental Opus Diversidades, a atriz foi operada na Pratunam Polyclinic. Depois da operação sentiu-se mal e teve de ser transferida para uma unidade do serviço nacional de saúde tailandês.Segunda a página de Instagram TransParadise Portugal, a artista deslocou-se a Bangkok, na Tailândia, a 23 de agosto para se submeter à cirurgia de redesignação sexual.Inicialmente foi noticiado que Keyla Brasil terá sofrido um AVC isquémico, sendo que o boletim clínico não foi ainda confirmado pelo hospital. Numa atualização recente, a página TransParadise informou que a mulher será submetida a uma cirurgia entre esta noite e sábado, sublinhando que "o seu estado atual é delicado".A 27 de agosto, na sua página de Instagram, Keyla afirmava que a cirurgia tinha sido um sucesso: "O médico disse que foi um dos melhores resultados que ele fez nos últimos anos, ficou perfeita". A artista dava conta de que deveria ter alta uns dias depois, mas, aparentemente, o seu estado de saúde reverteu-se.Keyla Brasil ganhou notoriedade depois de ter invadido o palco do Teatro São Luiz, em Lisboa, interrompendo uma sessão da peça Tudo Sobre a Minha Mãe, encenada por Daniel Gorjão. O protesto tinha como alvo o alegado "casting transfake", no qual o encenador optou por escolher um ator cisgénero (que se identifica com o género que lhe foi atribuído à nascença) para interpretar o papel de uma mulher trans.