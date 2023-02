Brianna Ghey. Adolescentes acusados de matar jovem trans

Brianna Ghey tinha 16 anos, era uma jovem transexual e foi esfaqueada até à morte num parque em Chesire, Reino Unido, no sábado, dia 11, à tarde. Um rapaz e uma rapariga, ambos com 15 anos, foram acusados do homicídio.







A jovem ainda estava viva quando foi encontrada junto a um caminho do parque. Apesar de terem sido acionados os meios de socorro, viria a morrer no local.Os procuradores confirmaram as acusações. "O Ministério Público da Coroa lembra todos que os procedimentos criminais contra ambos os jovens de 15 anos estão ativos e eles têm direito a um julgamento justo. É extremamente importante que não haja qualquer cobertura noticiosa, comentário ou partilha online de informação que possa prejudicar estes procedimentos", lê-se numa nota.Os suspeitos foram detidos na segunda-feira, 13, e interrogados. A polícia apelou ao público que "evite especulação online e que esteja atento à partilha de infomração errada relacionada com este caso". O homicídio está a ser investigado como crime de ódio.Brianna Ghey foi descrita pela família como "forte, destemida, única". Segundo a imprensa britânica, foi alvo de bullying na escola, e mencionou que tinha saído do estabelecimento de ensino num vídeo publicado no TikTok. Nesta rede social, era seguida por 31 mil pessoas. O perfil já foi desativado.A jovem foi recordada numa vigília a que acorreram 300 pessoas, entre amigos e membros da comunidade trans.Após a morte, o grupo de ativistas LGBTQ Stonewall assegurou que "os nossos pensamentos estão com Brianna Ghey, uma jovem mulher trans, e os seus entes queridos, após o seu homicídio trágico em Chesire".