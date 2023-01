Investigação SÁBADO. Paula perdeu os dentes, gengivas e osso em onze cirurgias falhadas

As imagens sucedem-se, as memórias também. Ao lado do marido, Paula Lopes folheia, página a página, o álbum de família que durante anos esteve guardado numa gaveta. Por momentos, esqueceu-se que há um antes e um depois. “Que saudades de mim assim!”, diz Paula. “Bons tempos”, sussurra o marido, Sérgio Pereira, que discretamente coloca a sua mão no ombro da mulher, ao vê-la a sorrir numa fotografia que registou o nascimento do filho Martim.