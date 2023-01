Jovem alemã assassina sósia para fingir a sua própria morte

Uma mulher germano-iraquiana de 23 anos procurou uma sósia sua no Instagram e assassinou-a para que pudesse fingir a sua própria morte.





Quando um corpo de uma jovem foi encontrado coberto de sangue dentro de um Mercedes no sul da Alemanha, em agosto de 2022, a vítima foi inicialmente identificada como Sharaban K, uma esteticista de 23 anos que morava em Munique e tinha descendência iraquiana.Alguns membros da família da jovem chegaram mesmo a identificar o corpo como sendo Sharaban K, mas uns dias depois quando o relatório da autópsia foi publicado surgiram questões sobre a identidade da vítima.A verdadeira vítima é Khadidja O, uma blogger de beleza com origem argelina que morava no estado de Baden- Württemberg e também tinha 23 anos. Os longos cabelos pretos e lisos, tons de pele semelhantes e o estilo de maquilhagem tornam as duas jovens "surpreendentemente parecidas", pelo que a imprensa alemã se tem referido ao caso como o "assassinato sósia".As autoridades locais consideram que o crime foi cometido por Sharaban K com a ajuda de Sheqir K, um jovem kosovar também com 23 anos. Os dois acusados encontram-se em prisão preventiva desde dia 19 de agosto de 2022, no entanto nenhuma informação sobre a detenção tinha sido partilhada até esta semana.Veronika Grieser, procuradora estatal de Ingolstadt, partilhou esta segunda-feira que "as investigações levam a supor que a acusada se queria esconder devido a uma disputa familiar e fingir a sua própria morte para esse efeito".Segundo a polícia local, Sharaban K entrou em contacto com várias mulheres semelhantes a si através das redes sociais na semana antes do assassinato, porém não estava a conseguir ter sucesso. Khadidja O acabou por concordar encontrar-se com os acusados para uma reunião que supostamente seria sobre uma parceria com uma marca de cosméticos.No dia marcado, Sharaban K e Sheqir K foram buscar a vítima a sua casa para a levaram para a reunião. Quando estavam a passar na floresta que divide Heibronn e Ingolstadt, a dupla acusada terá inventado um pretexto para que a jovem argelina saísse do carro e esfaqueou-a até à morte.Até ao momento a arma do crime ainda não foi encontrada mas o porta-voz da polícia local afirmou que "a vítima foi morta com mais de 50 golpes de faca e tinha o rosto completamente desfigurado".Neste momento, a investigação ainda está em andamento e existem testemunhas a aguardar para serem ouvidas, no entanto foram emitidos mandatos de prisão para Sharaban K e Sheqir K no dia 26 e 27 de janeiro. Se a dupla for condenada pode enfrentar pena de prisão perpétua.