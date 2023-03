Um dos advogados mais célebres dos EUA foi condenado por matar a esposa e o filho

Alex Murdaugh, um famoso advogado dos EUA, foi considerado culpado de assassinar a sua esposa e o seu filho como forma de desviar a atenção dos crimes financeiros que praticou e lhe geraram milhões de euros.







Após um julgamento de seis semanas o júri, constituído por 12 pessoas, condenou Alex Murdaugh que, aos 54 anos, vai enfrentar 30 anos de prisão por cada um dos assassinatos, sem a possibilidade de liberdade condicional. Cumprirá um total de 60 anos de prisão.Durante a leitura da sentença, que ocorreu na noite de quinta-feira, o advogado permaneceu sem reação e imperturbável.Maggie e Paul Murdaugh foram baleados a 7 de junho de 2021 dentro de uma propriedade da família. O caso chocou a população norte-americana e originou documentários que estão disponíveis na Netflix e na HBO que narram a queda de uma família envolvida em poder e privilégio.Alex Murdaugh era um dos mais influentes advogados especializados em danos pessoais contra o Estado e durante décadas os seus familiares também se distinguiram na advocacia. No entanto, o julgamento expôs que Murdaugh roubou os seus sócios e clientes para conseguir alimentar o seu vício em analgésicos e um estilo de vida extravagante.Mesmo depois do início do julgamento, sempre se declarou inocente de matar a sua esposa e o filho mais novo como tentativa de esconder os anos de corrupção financeira, apesar de ter reconhecido que cometeu fraudes.Após o veredicto, dezenas de pessoas esperavam à porta do tribunal para ver a saída de Alex Murdaugh. Vários repórteres tentaram fazer-lhe questões, mas o advogado permaneceu em silêncio.O complexo caso demorou mais de um ano até ficar resolvido e durante o julgamento Alex Murdaugh tentou convencer o júri de que alguém "muito zangado" com o seu filho devido a um acidente de barco mortal em 2019 matou Paul Murdaugh por vingança.Durante o seu testemunho, declarou: "Eu nunca magoaria a Maggie nem o Paul, nunca, sob nenhuma circunstância".O caso contra Paul Murdaugh foi baseado num vídeo incriminador partilhado por Paul Murdaugh momentos antes do crime e encontrado pela procuradoria.Paul e Maggie foram mortos durante a noite junto aos canis da grande propriedade da família, conhecida como Moselle. Durante os 20 meses posteriores ao crime, Alex Murdaugh garantiu que não tinha estado no canil naquela noite, uma vez que se encontrava em casa a dormir. No entanto, num vídeo partilhado no Snapchat minutos antes dos homicídios por Paul Murdaugh, é possível ouvir a voz de Alex Murdaugh.Já durante o seu depoimento, o advogado acabou por admitir que mentiu e que esteve no local revelando que o seu vício por analgésicos o deixava num estado paranoico.Três meses depois de assassinar a sua esposa com 52 anos e o filho de apenas 22, Alex Murdaugh tentou encenar a sua morte. Ele pediu a um primo que o matasse de forma a que o outro filho recebesse o valor do seguro de vida, mas a bala só arranhou a sua cabeça.Durante o julgamento, os procuradores apresentaram ainda provas de que o advogado roubou mais de três milhões de euros a clientes e colegas apenas em 2019. O próprio admitiu que durante a sua carreira roubou "em larga escala".A acusação considerou que foram os crimes de fraude que originaram os assassinatos, uma vez que Alex Murdaugh considerou que quando as pessoas que tinha roubado soubessem da morte da sua mulher e do seu filho, teriam pena de si e não procurariam reaver o seu dinheiro.