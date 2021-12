Crime sem castigo. Os 60 anos da morte de José Dias Coelho

O relógio rondava o ponteiro das seis e meia tarde, quando deixou a casa, na Rua de Pedrouços, em Belém. No bolso levava vinte mil escudos. O dinheiro, por razões de segurança, iria ser guardado na casa de um médico da inteira confiança do partido. José Dias Coelho, um artista magnífico, membro da Direção da Organização Regional de Lisboa do Partido Comunista português (PCP), e dirigente do Sector Intelectual, nunca mais regressaria do mundo dos vivos.



O pronuncio vivia na legenda que dera à sua última gravura, a representar o assassínio de Cândido Martins Capilé à frente de uma manifestação popular: "De todas as sementes deitadas à terra, é o sangue derramado pelos mártires que faz levantar as mais copiosas searas". A origem do tiro que matou o jovem operário seria a mesma que o mataria, um mês depois.



Nesse final de tarde da terça-feira, 19 de dezembro de 1961, encontrar-se-ia com alguém ligado aos seus compromissos partidários, na zona de Alcântara. Margarida Tengarrinha não sabe com quem o companheiro se iria encontrar. Não deveria saber. Cada um tinha a sua agenda. Desde 1955, já na clandestinidade, as elevadas capacidades artísticas do casal haveriam de ser tão úteis ao PCP, que lhes montou, em casa, um gabinete técnico de falsificações para dar cobertura às atividades dos camaradas de luta. Com fascinante perícia, faziam-se bilhetes de identidade, passaportes ou licenças de bicicleta. Tudo falso. Verdadeiro era o afeto maior que entre José Dias Coelho e Margarida Tengarrinha brotara na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa.