Homem que fugiu de prisão dos EUA há duas semanas foi detido

O tenente-coronel da polícia da Pensilvânia, George Bivens, confirmou que o fugitivo foi preso por volta das 8h desta quarta-feira a cerca de 24 quilómetros a norte da prisão de West Chester, de onde tinha fugido no dia 31 de agosto. A fuga ocorreu nove dias depois de ter sido condenado a prisão perpétua por esfaquear até à morte a ex-namorada em frente aos dois filhos do casal, um de quatro e outro de sete anos.Horas depois de a fonte de calor ter sido identificada e um alarme de uma moradia contra roubos ter tocado na mesma região, a polícia cercou a área e encontrou o brasileiro de 34 anos que, sem sucesso, ainda tentou fugir e foi levemente mordido por um cão polícia. No momento da captura vestia um casaco da equipa de futebol americano Philadelphia Eagles que teria roubado após a sua fuga da prisão.Após a sua detenção, Danelo Cavalcante foi levado para a esquadra de Avondale e neste momento aguarda pela sua transferência para a prisão estatal onde vai cumprir a pena de prisão perpétua pelo assassinato de Débora Brandão.Danelo Cavalcante já tinha sido acusado de assassinar uma pessoa no Brasil. Numa noite em 2017 terá atingido com vários tiros Valter Júnior Moreira dos Reis, por causa de uma dívida não liquidada, e depois fugido para uma fazenda no interior do país.Os procuradores brasileiros emitiram um mandado de prisão contra Danelo Cavalcante a 21 de novembro de 2017 que nunca chegou a ser executado uma vez que poucas semanas depois do assassinato o fugitivo saiu do país utilizando uma identidade falsa e instalou-se nos Estados Unidos no estado da Pensilvânia.