Detidos dois suspeitos do homicídio do modelo Tiago Danu

Foram detidos dois homens suspeitos da morte de Tiago Danu, o modelo luso-moldavo de 20 anos que morreu no dia 27 de novembro, esfaqueado.







David Velez, Agencia Karacter

De acordo com o Correio da Manhã , os dois homens são de dupla nacionalidade sueca e síria. SÁBADO investigou os momentos que precederam a morte, faz a reconstituição do crime e descobriu que não há imagens das câmaras de videovigilância da zona. É uma reportagem que pode ler na edição desta semana.O crime está sob investigação da Polícia Judiciária de Setúbal. Em comunicado, a PJ avançou que os suspeitos são dois homens de 39 e 27 anos. "Os factos, profusamente noticiados, resultam de os suspeitos, no dia em referência, terem agressivamente abordado um grupo de jovens, entre os quais a vítima, confrontando-os com imagens que exibiam num telemóvel extraídas de um sistema de videovigilância, onde se encontravam vários jovens a efetuar aquisições num estabelecimento comercial. Na sequência dessa abordagem, um dos suspeitos obrigou um dos jovens a entrar numa viatura, enquanto o segundo desfere um golpe com arma branca que atinge outro, vindo este a falecer no Hospital", lê-se em comunicado."Os suspeitos abandonaram de imediato o local, raptando um dos jovens. Algum tempo depois, regressaram ao mesmo local, onde o abandonaram, fugindo de seguida. No decurso das diligências realizadas, foi possível apurar que um dos suspeitos foi, entretanto, detido pela Polícia Judiciária no passado dia 2 de dezembro, no âmbito do cumprimento de um MDE emitido pelas autoridades suecas, por factos praticados pelo suspeito naquele país", indica a PJ, acerca do detido mais velho. "Quanto ao segundo suspeito, veio a apurar-se ter abandonado o país no dia 30 de novembro com destino à Suécia, país para onde fugiu."O segundo suspeito já foi detido na Suécia e é aguardada a sua extradição.Tiago Danu encontrava-se na zona de Monte Belo Norte, Setúbal, com amigos quando foram abordados por um grupo rival. Morreu a tentar defender um amigo que estava a ser alvo de uma tentativa de sequestro.Tiago Danu desfilou para estilistas como Nuno Gama ou Dino Alves.