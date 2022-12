Lisboa já tem luzes de Natal. Mas não se ligaram quando era suposto

As luzes podem ser vistas até dia 6 de janeiro de 2023. Este ano as iluminações de Natal funcionam com um horário reduzido.

As tradicionais iluminações de Natal foram ligadas em Lisboa esta passada segunda-feira, 5 de dezembro. Dezenas de pessoas reuniram-se perto da árvore de Natal do Terreiro do Paço um pouco antes das 19 horas para assistir ao momento, protagonizado pelo presidente da Câmara Carlos Moedas. O momento começou com uma contagem decrescente do dez até zero: mas depois do último algarismo, e de Carlos Moedas carregar no botão assente num púlpito da CML, nada aconteceu.