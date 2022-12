Suspeito do homicida de Tiago Danu em prisão preventiva

O Ministério Público (MP) de Setúbal indicou, em comunicado, que o suspeito do homicidio de Tiago Danu

que está em Portugal foi esta sexta-feira presente a tribunal, que lhe decretou como medidas de coação a prisão preventiva e proibição de contactos.







David Velez, Agencia Karacter

De acordo com o MP, o homem está "fortemente indiciado" dos crimes de homicídio, rapto e de detenção de arma proibida.Afirmando que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do jovem de 20 anos, o MP indica que a investigação vai prosseguir "com vista ao cabal esclarecimento dos factos em investigação".Em declarações à agência Lusa, o diretor da PJ de Setúbal, João Bugia, especificou que os detidos têm dupla nacionalidade, sueca e síria, e estavam "ocasionalmente" em Portugal.O responsável acrescentou que o detido que foi presente a tribunal não prestou declarações e que é o suspeito de ter desferido o golpe com uma arma branca no jovem que morreu.Quanto ao outro homem, João Bugia disse que as autoridades estão a aguardar que chegue da Suécia para ser também presente a tribunal.Tiago Danu, odelo luso-moldavo de 20 anos, morreu no dia 27 de novembro, esfaqueado.