Menina de dois anos encontrada a dormir numa floresta com o cão como almofada

Uma menina de dois anos que desapareceu da sua casa em Michigan, nos Estados Unidos, foi encontrada a cinco quilómetros de distância. Segundo a polícia estatal, a criança estaria há horas numa floresta e fazia-se acompanhar por dois dos seus dois cães. Quando foi encontrada, um deles estava a servir de apoio para a cabeça.



REUTERS/David 'Dee' Delgado

"Ela deitou-se e usou um dos cães como almofada, e o outro deitou-se ao lado dela e manteve-a segura", disse o tenente Mark Giannunzio, na quinta-feira, enquanto segurava os três cães. "É uma história realmente notável."

Após o desaparecimento da rapariga na quarta-feira, as autoridades de Iron Mountain foram chamadas a uma casa localizada na área de Faithorn, às 20h. As buscas envolveram drones e cães, no entanto, por volta da meia-noite, quem encontrou a criança foi um vizinho do quarteirão do lado.



O tenente Mark Giannunzio entretanto já garantiu que foram realizados exames médicos e que parece estar tudo bem com a menina.