Viver com cães e gatos faz mesmo bem à saúde

Ana Lopes e o gato Picasso têm uma rotina matinal. Depois de tomar banho e de se vestir, a psicóloga, de 26 anos, abre a porta da casa de banho e senta-se no chão. “Se eu demoro a abrir a porta, ele arranha-a para me chamar a atenção”, conta. O gato malhado entra, senta-se ao lado dela e ficam os dois em silêncio. Seguem-se alguns minutos de mimos com festas no lombo do Picasso. “É um momento de relaxamento”, explica Ana Lopes. “O Picasso obriga-me a parar, a não seguir a lista de tarefas que tenho na cabeça.”