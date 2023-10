Têm o focinho achatado, olhos grandes, pernas curtas e são os cães mais adorados nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ao fim de 31 anos com os labradores retrievers no topo das preferências, em 2022 foram os buldogues franceses os cães com maior número de registos na Associação de Criadores Norte-Americana. Mas a raça também é campeã noutro campeonato: o das consultas ao veterinário.