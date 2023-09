As Três da Manhã querem conquistar a rádio

Chegam em cima da hora porque ainda lhes custa acordar cedo. São amigas fora da antena e admitem que isso ajuda na dinâmica do programa. São as primeiras a comandar em exclusivo uma emissão – e com sucesso.

Faltam apenas 11 minutos para as 7h quando Ana Galvão chega ao corredor dos estúdios da Rádio Renascença. Está acompanhada por Rodrigo Gomes – também animador de um programa das manhãs, o da RFM (outra rádio do grupo). O estúdio deles é mesmo ao lado, ao virar do corredor. Vem descontraída, com um copo de café e outro de água, descartáveis, na mão. Já Inês Lopes Gonçalves só entra em estúdio mesmo às 6h59. O programa está prestes a começar – arranca às 7h e termina às 10h –, mas não há nervos, nem falha nada. Aos comandos, como sempre acontece, Ana Galvão lança: “Aqui estamos consigo.” Entra o noticiário e logo a seguir, acabada de se sentar, Inês Lopes Gonçalves faz a ponte: “Então e no desporto, João [Fonseca]? Bom dia!”