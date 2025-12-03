Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte de Olga Cardoso: "Conhecia-a muito bem..."

Presidente da República dedicou também algumas palavras a Constança Cunha e Sá à saída do hospital.

O Presidente da República lamentou esta quarta-feira a morte de Olga Cardoso, radialista e apresentadora de televisão, conhecida pelo título do programa "A Amiga Olga", de 1993, na TVI. À saída do Hospital de São João, no Porto, onde foi operado a uma hérnia, Marcelo Rebelo de Sousa recordou "uma figura notável".



Marcelo Rebelo de Sousa à saída do hospital Lusa

"Conhecia-a muito bem, foi com António Sala foi uma companheira diária da vida de muitos milhares de ouvintes da Rádio Renascença. Uma figura notável como pessoa e isso cativava os portugueses, numa altura em que a rádio tinha um peso muito grande na vida de todos nós", referiu o Chefe de Estado.

Marcelo recordou também a jornalista Constança Cunha e Sá, que morreu ontem. "Evoco com saudade a sua pessoa, como também a de Constança Cunha e Sá, uma grande jornalista e cronista da comunicação social portuguesa. Duas perdas de duas figuras que entraram na casa de todos nós."