Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte de Olga Cardoso: "Conhecia-a muito bem..."

Presidente da República dedicou também algumas palavras a Constança Cunha e Sá à saída do hospital.
O Presidente da República lamentou esta quarta-feira a morte de Olga Cardoso, radialista e apresentadora de televisão, conhecida pelo título do programa "A Amiga Olga", de 1993, na TVI. À saída do Hospital de São João, no Porto, onde foi operado a uma hérnia, Marcelo Rebelo de Sousa recordou "uma figura notável".
Marcelo Rebelo de Sousa à saída do hospitalLusa
"Conhecia-a muito bem, foi com António Sala foi uma companheira diária da vida de muitos milhares de ouvintes da Rádio Renascença. Uma figura notável como pessoa e isso cativava os portugueses, numa altura em que a rádio tinha um peso muito grande na vida de todos nós", referiu o Chefe de Estado.
Marcelo recordou também a jornalista Constança Cunha e Sá, que morreu ontem. "Evoco com saudade a sua pessoa, como também a de Constança Cunha e Sá, uma grande jornalista e cronista da comunicação social portuguesa. Duas perdas de duas figuras que entraram na casa de todos nós."
Resta saber se a Europa será capaz de unir forças para enfrentar a vacância americana e a ameaça russa. Ou se, pelo contrário, repetirá o erro fatal de 1914, multiplicando também as suas próprias “esferas de influência”.
As 50 conversas de António Costa intercetadas revelam pedidos de cunhas e desabafos. Na Ucrânia, há um português na linha da frente, a fugir de drones e a esconder-se vários dias em trincheiras. Por cá, um casal luta contra a doença do filho, tão rara que ainda não tem nome