Sábado – Pense por si

Portugal

Marcelo operado a uma hérnia encarcerada. O que é esta doença?

Diogo Barreto
Diogo Barreto 21:51
As mais lidas

O Presidente da República deu entrada de urgência no Hospital de São João, no Porto.

Hérnia encarcerada é um tipo de hérnia em que os órgãos não conseguem retornar para a sua posição habitual. Este tipo de hérnias podem provocar uma saliência persistente na região afetada, desconforto e inchaço ao paciente. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi sujeito a uma cirurgia a uma hérnia encarcerada esta segunda-feira, 1 de dezembro, no Hospital São João, no Porto.

Marcelo Rebelo de Sousa deu entrada no Hospital de São João
Marcelo Rebelo de Sousa deu entrada no Hospital de São João NUNO VEIGA/LUSA

As hérnias encarceradas podem ainda causar sintomas como náusea, vómitos, aumento do inchaço, dor ou vermelhidão.

Normalmente, uma hérnia é identificada por uma saliência na pele que tende a aparecer quando a pessoa agacha, tosse ou realiza esforços físicos. Qualquer tipo de hérnia, como a hérnia umbilical ou inguinal, pode se tornar encarcerada dependendo da sua gravidade e dos esforços realizados pela pessoa. Durante a Presidência, Marcelo já foi operado a duas hérnias.

A presidente do conselho de administração do Hospital de São João afirmou que o procedimento cirúrgico tem um risco "relativamente baixo" , quer a nível cirúrgico, quer a nível anestésico. "O facto do senhor Presidente já ter sido submetido a uma cirurgia prévia por uma hérnia com um quadro semelhante foi um dos factores que nos fez tomar a decisão" de o levar de imediato para cirurgia.

A carregar o vídeo ...
'Marcelo Rebelo da Sousa está bem mas é previsível que fique internado nos próximos dias'

"Quanto mais cedo o procedimento", melhor, referiu ainda a presidente do conselho de administração Maria João Batista. "A hérnia corresponde a uma área da parede abdominal que é mais frágil e que permite que parte do intestino passe pelos tecidos. O músculo da parede abdominal vai apertar o músculo de tal maneira que ele não consiga sair do local e a capacidade dos tecidos serem irrigados com sangue fica comprometida", explicou ainda. "Se passar muito tempo, arrisca-se ficar sem este tecido.

Atualmente com 76 anos, o Presidente da República foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, no seu primeiro mandato, em 28 de dezembro de 2017. Em 23 de junho de 2018, Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se mal à saída da Basílica do Bom Jesus, em Braga, e foi amparado por elementos do seu gabinete. O chefe de Estado foi observado no Hospital de Braga, onde lhe foi diagnosticada uma gastroenterite aguda, informou na altura a Presidência da República.

Ainda no primeiro mandato, em 30 de outubro de 2019, deu entrada no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras, para ser submetido a um cateterismo cardíaco, desta vez de forma programada, tendo tido alta hospitalar no dia seguinte. Já no segundo mandato, a 15 de dezembro de 2021, foi operado, com sucesso, a duas hérnias inguinais no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

A carregar o vídeo ...
O que é uma hérnia encarcerada?
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Medicina cirúrgica Cirurgia Marcelo Rebelo de Sousa São João da Terra Nova Porto
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Marcelo operado a uma hérnia encarcerada. O que é esta doença?