Marcelo operado a uma hérnia encarcerada. O que é esta doença?

O Presidente da República deu entrada de urgência no Hospital de São João, no Porto.

Hérnia encarcerada é um tipo de hérnia em que os órgãos não conseguem retornar para a sua posição habitual. Este tipo de hérnias podem provocar uma saliência persistente na região afetada, desconforto e inchaço ao paciente. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi sujeito a uma cirurgia a uma hérnia encarcerada esta segunda-feira, 1 de dezembro, no Hospital São João, no Porto.



Marcelo Rebelo de Sousa deu entrada no Hospital de São João NUNO VEIGA/LUSA

As hérnias encarceradas podem ainda causar sintomas como náusea, vómitos, aumento do inchaço, dor ou vermelhidão.

Normalmente, uma hérnia é identificada por uma saliência na pele que tende a aparecer quando a pessoa agacha, tosse ou realiza esforços físicos. Qualquer tipo de hérnia, como a hérnia umbilical ou inguinal, pode se tornar encarcerada dependendo da sua gravidade e dos esforços realizados pela pessoa. Durante a Presidência, Marcelo já foi operado a duas hérnias.

A presidente do conselho de administração do Hospital de São João afirmou que o procedimento cirúrgico tem um risco "relativamente baixo" , quer a nível cirúrgico, quer a nível anestésico. "O facto do senhor Presidente já ter sido submetido a uma cirurgia prévia por uma hérnia com um quadro semelhante foi um dos factores que nos fez tomar a decisão" de o levar de imediato para cirurgia.

A carregar o vídeo ... 'Marcelo Rebelo da Sousa está bem mas é previsível que fique internado nos próximos dias'

"Quanto mais cedo o procedimento", melhor, referiu ainda a presidente do conselho de administração Maria João Batista. "A hérnia corresponde a uma área da parede abdominal que é mais frágil e que permite que parte do intestino passe pelos tecidos. O músculo da parede abdominal vai apertar o músculo de tal maneira que ele não consiga sair do local e a capacidade dos tecidos serem irrigados com sangue fica comprometida", explicou ainda. "Se passar muito tempo, arrisca-se ficar sem este tecido.

Atualmente com 76 anos, o Presidente da República foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, no seu primeiro mandato, em 28 de dezembro de 2017. Em 23 de junho de 2018, Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se mal à saída da Basílica do Bom Jesus, em Braga, e foi amparado por elementos do seu gabinete. O chefe de Estado foi observado no Hospital de Braga, onde lhe foi diagnosticada uma gastroenterite aguda, informou na altura a Presidência da República.

Ainda no primeiro mandato, em 30 de outubro de 2019, deu entrada no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras, para ser submetido a um cateterismo cardíaco, desta vez de forma programada, tendo tido alta hospitalar no dia seguinte. Já no segundo mandato, a 15 de dezembro de 2021, foi operado, com sucesso, a duas hérnias inguinais no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

A carregar o vídeo ... O que é uma hérnia encarcerada?