Sábado – Pense por si

Vida

Morreu a 'amiga' Olga

Correio da Manhã 11:56
As mais lidas

Tinha 91 anos.

Morreu Olga Cardoso, a "amiga Olga" e referência da rádio portuguesa, com 91 anos. A notícia foi divulgada por António Sala através de uma publicação nas redes sociais. Olga Cardoso estava internada no Hospital de São João, no Porto, após ter sofrido um AVC.

Olga Tinha, figura pública, faleceu aos 91 anos
Olga Tinha, figura pública, faleceu aos 91 anos

"A Olga já não está fisicamente entre nós. Partiu durante esta madrugada. Querida Olga, obrigado por tudo", lê-se na publicação feita na manhã de esta quarta-feira pelo companheiro de Olga no programa "Despertar", durante 17 anos.

Natural do Porto, o percurso da antiga animadora da Renascença ficou ainda marcado pelo concurso "A Amiga Olga", na TVI.

Tópicos Hospitais Televisão Rádio Olga Cardoso Porto São João da Terra Nova TVI
Investigação
Opinião Ver mais
Ana Taborda
Ana Taborda

As polémicas escutas

As 50 conversas de António Costa intercetadas revelam pedidos de cunhas e desabafos. Na Ucrânia, há um português na linha da frente, a fugir de drones e a esconder-se vários dias em trincheiras. Por cá, um casal luta contra a doença do filho, tão rara que ainda não tem nome

Menu shortcuts

Morreu a 'amiga' Olga