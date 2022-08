Máquinas de Archie foram desligadas. 'Fiz tudo o que prometi ao meu menino'

Menino de 12 anos morreu este sábado. Mãe admite ter feito tudo o que prometeu fazer para salvar o filho, inconsciente desde 7 de abril. Vias judiciais ficaram esgotadas quando os recursos da decisão de desligar as máquinas e o de o transportar para uma unidade de cuidados paliativos foram recusados.

As máquinas e o sistema de alimentação que ligavam Archie Battersbee à vida foram desligadas este sábado. A mãe, Hollie Dance confirmou a morte do menino, ao início da tarde, junto ao hospital. Inconsciente desde 7 de abril, o rapaz de 12 anos teve ao seu lado a família, especialmente os pais que lutaram na justiça para manter as máquinas a funcionar.