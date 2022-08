Mãe de Archie considera-se "encurralada pelo sistema" durante batalha legal

A mãe de Archie Batterbee, que morreu aos 12 anos depois de uma batalha legal entre os seus pais e os médicos, afirma que se sentiu "encurralada pelo sistema".







Hollie Dance avança que já pediu uma reunião urgente com o secretário de saúde, Steve Barclay, para discutir o papel do Serviço Nacional de Saúde e da Divisão da Família do Supremo Tribunal em casos semelhantes ao de Archie pois, refletindo sobre a sua experiência, considera que sentiu numa "montanha-russa emocional". Para além disso também pediu que fosse aberto um inquérito público.A Secretaria da Saúde e da Assistência Social informou que o pedido foi recebido e um porta-voz declarou que "o departamento estava a desenvolver o processo para encomendar uma revisão sobre as causas do desacordo no atendimento de crianças gravemente doentes, conforme estabelecido na Lei de Saúde e Cuidados de 2022". Referiu ainda que será enviada uma carta à mãe de Archie "nos próximos dias".Os médicos do Royal London Hospital defenderam que era "altamente provável" que Archie estivesse com morte cerebral e, por isso, levaram o caso para tribunal, pedindo que os juízes decidissem o que era do melhor interesse da criança. No entanto, Hollie Dance defende que não sentiu que o seu filho teve hipóteses de recuperar.Os país referem também que a comunicação com o Barts NHS Health Trust, que administra o hospital, tornou-se impossível a partir do momento em que o caso foi levado para tribunal. A mãe de Archie relembra que sentiu que tinham sido "despojados de todos os direitos e encurralados pelo sistema", de forma que: "parecia que éramos nós que estávamos a ser julgados."Na opinião da mãe isto demonstra que "é necessária uma mudança". Uma vez que: "Como se já não fosse um momento traumático o suficiente, você ainda se depara com a luta contra o sistema." Hollie Dance afirma que "não estava preparada para lutar".Nas declarações prestadas considera: "Fomos encurralados. Foi o hospital que nos levou ao tribunal, não o contrário. O processo foi difícil, stressaste e desnecessário, precisamos de mudanças." Já o hospital continua a defender que "o tratamento foi retirado de acordo com as decisões judiciais sobre os melhores interesses de Archie".O julgamento decorreu durante quatro meses e no final os juízes ficaram do lado do hospital, afirmando que a continuação do tratamento era "fútil" dadas as evidências médicas, as máquinas foram desligadas no dia 6 de agosto.Segundo Hollie Dance, a criança morreu rodeada por familiares e amigos, mas os seus últimos momentos foram "horríveis". A mão da criança tinha pedido para que Archie fosse transferido para um hospício, onde se pudessem despedir num ambiente mais calmo, mas este foi recusado depois das equipas médicas considerarem que a criança estava demasiado instável e que a viagem poderia "acelarar a deterioração permatura".Apesar do final não ter sido o esperado Hollie Dance afirma que não se arrepende de ter entrado nas batalhas legais.Sobre a criança, que terá participado num desafio online conhecido no Tik Tok como Blackout Chalange, relembra: "Ele foi brilhante, estou muito honrada por ser a sua mãe. Foram os 12 melhores anos da minha com aquele rapazinho. Se tivesse de passar por isso de novo, ainda lutaria tanto pelo Archie ou por qualquer outro os meus filhos ... é de partir o coração."