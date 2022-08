Tradicional “vacada” numa praia da Lourinhã causa revolta nas redes sociais

Realizou-se no passado domingo, 31 de julho, a tradicional "vacada" na praia de Porto Dinheiro, no concelho da Lourinhã. A praia é palco da famosa Festa do Mar que se realiza todos os anos em agosto, desde a década de 60, e que inclui o evento que gerou polémica nas redes sociais e que se repete no domingo, 7 de agosto.