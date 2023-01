Peça 'Tudo Sobre a Minha Mãe' interrompida por protesto anti-transfake

As mais lidas GPS

Os manifestantes criticam a escolha de um ator cisgénero para representar uma personagem trans, comunidade que afirmam continuar subrepresentada. Teatro do Vão admite ter cometido um erro.

A representação da peça Tudo Sobre a Minha Mãe foi interrompida esta quinta-feira por uma ativista pelos direitos trans que acusou a produção de alimentar uma narrativa "transfake", ao optar por ter um ator cisgénero (cuja identidade de género é a mesma do sexo que lhe foi atribuído à nascença) a representar uma personagem trans. A companhia Teatro do Vão admitiu que errou na escolha do elenco e promete fazer melhor.

O São Luíz está a apresentar a peça Tudo Sobre a Minha Mãe, de Daniel Gorjão, a partir do texto de Samuel Adamson baseado no filme de Pedro Almodóvar. A última apresentação está marcada para o dia 22 de janeiro, domingo, dia em que irá acontecer também uma manifestação frente ao teatro municipal, organizado por um movimento de luta pelos direitos LGBT. Mas antes da manifestação foi levada a cabo uma ação de protesto direta, liderada pela ativista e atriz travesti Keyla Brasil.

A manifestação ocorreu quando aparece, pela primeira vez em palco, a personagem de Lola, representada por André Patrício. Lola é uma personagem que permeia toda a peça, mas que só aparece quase no fim. É uma mulher transexual, mas que está a ser representada por um ator cisgénero. O protesto começou quando "Lola" sobe a palco e se ouvem gritos de "transfake" de várias partes da audiência. Segundos depois, a artista Keyla Brasil subiu ao palco semi-nua, envergando apenas umas cuecas, botas e com o peito à mostra. A ativista dirigiu-se a André Patrício ordenando-lhe que descesse do palco, antes de se dirigir à plateia para um discurso reivindicativo e inflamado.



"Chamo-me Keyla Brasil. sou atriz e prostituta (...) o que está acontecendo agora é um assassinato e um apagamento da nossa identidade enquanto travesti", começou por referir, enquanto a produção do São Luíz baixava a cortina atrás de si e os atores saíam de cena. Brasil protestou depois contra a produção da peça, a cargo do Teatro do Vão, por ter contratado quatro mulheres e três homens, mas apenas uma atriz trans (a atriz Gaya de Medeiros, para desempenhar o papel de "Agrado", uma prostituta transexual) e não duas. "Eu trabalho como prostituta porque nós não temos espaço para estarmos aqui neste palco, neste lugar sagrado", prosseguiu.

Durante o protesto, os atores voltaram à boca de cena, sendo que Keyla saiu do palco. A atriz Maria João Luís (que é "Huma", na peça) tentou apaziguar a atriz travesti, garantindo que aquela produção pretende "defender a luta" LGBT, ao que Keyla retorquiu: "Não defende, estão excluindo".

Lila Tiago (ativista LGBT e parte da banda Fado Bicha) que está a ajudar a organizar o manifesto "contra o casting transfake das peças Tudo Sobre a Minha Mãe (...) e Eu Sou a Minha Própria Mulher", explica à SÁBADO que considerou a interpelação de Maria João Luís "prepotente", apesar de ter sido aplaudida pelo público.

Lila Tiago explica que a manifestação desta quinta-feira fez parte dos mesmos manifestos que irão ocorrer no domingo e esclarece que os alvos não são o São Luíz ou Daniel Gorjão. "São protestos contra o apagamento histórico da comunidade transexual nas artes" e lamenta que quem levou esta peça a cena "não tenha tido sensibilidade para lidar com um tema tão sensível como a representatividade", contando ainda a história de como no seu último espetáculo, dois jovens trans o abordaram, "em lágrimas", a agradecer a oportunidade de se verem representados em cima de um palco. "A representatividade tem um impacto verdadeiro na vida das pessoas e é altura de se perceber isso", comentou.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fado Bicha (@fadobicha)

Depois do discurso de Maria João Luís e a reivindicação de Kayla Brasil, foi altura de Gaya de Medeiros se dirigir à plateia. Não descurando a importância de ter o papel, reforçou que "a liberdade de uma não é a liberdade de todas" e que o seu papel "é apenas um começo". Aplaudiu o ato de Keyla: "Acho que hoje este ato da Keyla Brasil, uma artista que está na prostituição, deve entrar na história de Portugal, para que se entenda a importância destes corpos ocuparem estes espaços para contarem as suas histórias".

"Isto não é contra o ator e o diretor. Isto é contra uma denúncia histórica. Que andamos a fazer há muitos anos", disse ainda, recebendo em troca um efusivo aplauso do público.

A peça não foi retomada e a companhia Teatro do Vão escreveu na sua página de instagram um comunicado em que assume que devia ter feito outra escolha para a personagem de "Lola": "Percebemos, acreditamos e estamos solidários com a luta trans, sempre estivemos. Apesar do nosso esforço, não foi suficiente, e lamentamos", referiram, completando: "Não somos inimigos, somos aliados, sempre disponíveis para o diálogo".

Segundo Lila Tiago, Gaya de Medeiros sabia que iria acontecer esta ação - "Sentimos que a devíamos proteger" - e assegura que o movimento reconhece a importância de Gaya ter aquele papel, sublinhando apenas que não foi suficiente.