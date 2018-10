Paula Bobone, que se encontra de momento reformada, acaba de lançar mais um livro, este sobre crianças e jovens. Chama-se Educação Queque e já está à venda por €12,90 por 134 páginas. "Escrever para ensinar, será este o meu carma", diz Bobone na badana deste que será provavelmente o seu 14º livro. O anterior, de 2017, chamava-se Domesticália e propunha-se educar as criadas.





Quanto a Educação Queque, a editora, a Prime Books, apresenta a obra como "um estudo aturado" para "colmatar uma lacuna existente no mercado, ajudando os pais a passarem as normas e as boas maneiras de sempre aos seus filhos. Porquê estas? Porque sendo as de sempre são obviamente as que funcionam".A "basezinha" a que Paula Bobone se refere é uma alusão a uma passagem d’Os Maias. Trata-se do início do livro, quando Carlos da Maia já está aos cuidados do avô, Afonso, e às mãos deste sofre "barbaridades" como aos cinco anos já dormir sozinho no quarto ou tomar banho de água fria.Um dia, ao jantar, o bom abade Custódio insurgiu-se. "Deve-se começar pelo latinzinho, deve-se começar por lá... É a base; é a basezinha!" O perceptor do menino, o sr. Brown, discordou. "O primeiro dever do homem é viver. E para isso é necessário ser são, e ser forte."Ainda que Eça de Queirós despreze a "basezinha", Paula Bobone parece ter assim uma interpretação disruptiva da obra, citando como avalista de uma teoria o indivíduo que dela vilipendia. Vide página 22 de Educação Queque."O conhecimento dessas línguas mortas constitui um exercício intelectual cujo benefício pode ser transmitido para actividades que registaram a evolução da história do pensamento humano. É essa a ‘basezinha’ referenciada com graça por Eça de Queirós na sua obra Os Maias. É um espírito de finesse de que a inteligência beneficia."

Quanto ao título do livro, Paula Bobone – três vezes "licenciada na Faculdade de Letras": na badana, nos agradecimentos e na introdução – diz que queque vem do inglês cake e que o termo é usado de forma pejorativa por pessoas desleixadas:

"A pessoa dita queque é muitas vezes suscitadora de troça, mas apenas caracteriza aqueles que seguem as referências das pessoas de bem, das classes altas. (..) O facto curioso é que os queques passaram também a ser referência nos comportamentos em sociedade. (…) Os queques designam figuras da sociedade bem apresentadas, bem vestidas, por oposição aos desleixados." (p. 13)



Este ensaio de Paula Bobone assenta numa espinha dorsal de 14 capítulos, com dois remates finais. Por uma questão escolástica, citaremos alguns dos pontos do pensamento de Paula Bobone, ainda que alguns desses pontos aparentam ser (ou são mesmo, dependendendo do receptor) algo ilógicos, sobretudo porque são formados por partes que nunca antes tinham sido juntas.



Um bom exemplo na página 81:



"Deve também saber ler-se a paisagem urbana a partir de um rio, colina ou árvore. As pessoas idosas devem ser acompanhadas. Muitas famílias têm animais domésticos que podem ser agressivos, cães, gatos, peixes, pássaros, e também animais de quinta como póneis, coelhos, galinhas. Tem que haver cuidados na sua higiene."



Outro exemplo, à página 66:



"Assiste-se ao declínio de muitos valores, à perda do culto do cristianismo, todavia continuam a festejar-se as datas do respectivo calendário, mas apenas na perspectiva comercial. O Natal e a Páscoa são tão importantes como o Halloween. Os pais aceitam as consolas, os jogos da Nitendo, etc, mas tudo em língua inglesa. Existe uma ameaça de pedofilia, quando a criança é publicitada como objecto sexual, coisas improváveis mas que se vão tornando normais."





Capítulo 1. A educação não se dispensa

"Os media, com a sua enorme influência, têm mostrado casos de incivilidade e delinquência. Os jovens são vítimas desta irresponsabilidade. A roptura [sic] que se sente dá início a uma nova civilidade. Isto faz-nos meditar."



Capítulo 2. Família, centro da vida

"A família costuma reunir-se nas refeições, tendo sempre gestos de ternura, beijos e abraços. Por outro lado, as pessoas da família choram quando perdem um ente querido e recebem os amigos para se habituar a conviver com modos civilizados. Tudo isso deverá ser instituído pelos mais velhos."



"A maneira de falar distingue o nível sociocultural desde os mais novos."



"Actualmente as mães quase sempre trabalham fora de casa e têm muitas vezes que conciliar a vida profissional com a vida doméstica, o que requer algum sacrifício."

Foto: DR

Capítulo 3. Pai e mãe, deles nascemos

"Alguns pais desempenham o papel das mães, adormecem os filhos, ouvem os problemas da escola e outros assuntos pessoais."



"Em tempos passados havia o hábito de bater e castigar. Hoje isso já não é tão frequente. Todavia, uma palmadinha pode acalmar os nervos de forma conveniente, mas nada de brutalidades!"



"O colo da mãe deve ser reservado para a criança logo que nasce. A mãe é a primeira referência da criança, enquanto o pai, por seu lado, define o percurso do filho. A presença do pai é importante quando começam a surgir os ritos de comportamento."



"A mãe deve estar presente na educação dos filhos até aos 3 anos. É essencial, a sua ausência pode causar danos."





"A criança muito pequena só distingue o dia e a noite. Depois, começa a perceber os dias da semana e as estações do ano."



"As mães sentem-se responsáveis pelas filhas. Elas estarão ‘mais dentro’ da criança, e isso é biológico."



"A criança, até aos 6 anos, já conhece a família e estabilizou os afectos. Até aos 3 anos já conhece os avós. Entretanto chega a altura de manipular e acariciar as bonecas. Elas representam um fetiche."



"Na família as mulheres também poderão ser formadoras da responsabilidade paternal do seu marido."

Capítulo 4. Os mais novos aprendem com a família

"Quando os pais chegam a casa devem abraçar os filhos, ouvir o que têm para contar e estar com eles um bocado. A mãe deve fazer perguntas e, nessa altura, evitar ver televisão ou jogos de telemóvel."



"É importante a criança ver o pai ajudar a mãe nas tarefas domésticas."



"As roupas devem ser práticas, podendo ser baratas ou caras."



"É importante começarem a usar as chamadas ‘palavras mágicas’: olá mãe, está boa?"



"Pouco a pouco, com a idade vêm os sorrisos, o dizer adeus com a mãozinha."



"A partir dos 3 anos a criança já se poderá começar a habituar a sentar à mesa às refeições para aprender a conviver com a família."



"Os bebés dependem da atenção que se lhes dá, e assim se cria a sua matriz social. Somos ‘macacos de imitação’, como é tradicional referir."





"Os animais não precisam de tempo. Não sabem que vão morrer. Os animais vivem em eterno presente."



"Geralmente dá-se mais mimo às raparigas do que aos rapazes."



"As hormonas masculinas precisam de um modelo masculino. Ao querem tornar-se homens viram-se mais para o pai."



"Até aos 3 anos não gostam de se separar das mães. Até aos 6 anos as crianças aprendem a amar, e [a] mãe é então muito importante."

"Também o divórcio deu cabo da autoridade paterna. A televisão apresenta modelos de vida sem valores essenciais. Criou-se uma sociabilização hipnótica e acrítica."



"Pois se hoje faltam modelos educativos e os pais não têm referências, não podem lutar contra a televisão, computador, jogos e telenovelas!"



Capítulo 5. Avós, bons para os pais e para os netos

"Os netos representam para os avós a eternidade."



Capítulo 6. Bem-estar em casa: nele começa a arte de viver

"O pequeno-almoço e o lanche são importantes."



Capítulo 7. Escola, onde a educação se enriquece

"O homem é o único animal que tem de trabalhar."



"Os pais devem colaborar com o sistema escolar mas não em todas as situações, como por exemplo casos de dislexia, dificuldades de atenção ou problemas de bullying."



"O bullying pode existir em qualquer escola. (…) As crianças sofrem esses actos, porque são diferentes, mas nem todas reagem da mesma forma. (…) Contra esses riscos será recomendável apresentarem-se com um ar limpo, cabelo em ordem e uma atitude decidida. A culpa nunca é delas."

Capítulo 8. Televisão: tirar dela bom partido

"Uma criança de 12 anos pode ver 8 000 assassinatos na televisão, está provado, e isso é uma forma de violência gratuita que aceita sem protestar. Como já diziam os antigos gregos, as drogas podem ter um uso terapêutico ou tóxico. Sempre que possível, convém fazer um fim-de-semana sem ecrã, para aliviar as mencionadas dependências e vícios."



"Não se deve deixar a criança só na Internet antes dos 12 anos, corre o risco de criar a já chamada second life."



"A televisão tende a substituir a relação familiar. É o medo da solidão. A ‘telecracia’, como já se diz, destrói a democracia e a designada ‘telefagia’ pode ser gerada no bebé com o canal Baby First. Este hábito altera o desenvolvimento cerebral e cria um défice de atenção."





"A grande exposição precoce a imagens animadas aumenta o risco de hiperactividade e diminui a relação afectiva em casa, podendo pôr em causa a estrutura social."



"É um problema de saúde pública ligado ao consumismo. (…) A televisão criará a paralisia psíquica. Estamos ameaçados por esta catástrofe."



Capítulo 9. Adolescentes: a partida para adultos

"A maneira de agir e de pensar das raparigas e dos rapazes é diferente. Os rapazes usam mais a força e as raparigas, as palavras."



"É importante fazer amizades com pessoas de diferentes culturas."



"Os media publicam com frequência notícias de casos problemáticos de gravidez ou doenças mesmo entre os mais novos. Assim, os jovens têm necessidade de modelos para se inspirar, para construir a sua personalidade."



"A homossexualidade, se surgir, pode resultar em solidão e rejeição."



"Os jovens devem igualmente proteger-se da pornografia, da violência, agressividade, insegurança e medo do ridículo, ligados a escândalos divulgados, mais uma vez, pela imprensa escrita e televisão."





"Ser adolescente não é uma doença."



Capítulo 10. Cidadania para um mundo civilizado

"Vive-se o tempo da globalização, um fenómeno agora muito falado."



Capítulo 10. Tempos livres: divertem-se e aprendem

"A prática de desporto não deve ser excessiva. A natação, equitação, vela, patinagem, ténis e tantas outras estão ao nível de outras actividades culturais como ir ao teatro, cinema, concertos ou ballet."



"De pequenos podem começar as saídas à noite, que devem ser curtas e não demorar para além das 11 horas. As crianças começam a gostar de sair com os amigos. Podem comer umas bolachas e beber uns sumos, que darão um ar de festa."



Capítulo 12. Dinheiro: gastar e poupar

"As crianças, para os comerciantes, são importantes, pois representam nichos de mercado apreciáveis."



Capítulo 13. Pais separados: Obstáculos para continuar

"Quando os pais se separam, as crianças ficam com duas moradas, o que é muito triste."



"A dona de casa tem perdido o prestígio, e o amor romântico tende a desaparecer."



"Os divórcios empobrecem-se as famílias, principalmente as mães."



"Em vez de casamentos, é hoje frequente as pessoas viverem juntas, em ‘namoro’ assumido e tolerado pelas famílias. Será uma reacção ao aumento dos divórcios e fazem-se menos projectos a longo prazo. E também existem os casamentos homossexuais."





Capítulo 14. Religião: estar bem com Deus

"Verifica-se hoje uma oposição à religião cristã. Tudo se tem tornado laico e sente-se uma alergia à fé católica. Horóscopos, espiritismo, animismo e a superstições entram em competição com a família, e também a televisão, a publicidade e a própria política."



20 valores recomendados para a designada "educação"

"Deve evitar-se nos jovens a vaidade e o narcisismo, bem como o culto das aparências. É mau ter boa apresentação [sic] e ter comportamentos morais duvidosos. Para tal deve haver controlo, pois os media hoje tentam convencer as audiências a cultivar a estética da aparência, de acordo com os ditames da publicidade."



"Basezinha", uma etiqueta para os mais novos

"Os bebés não nascem com boas maneiras. Não dizem ‘olá’ nem ‘se faz favor’."



"Não devem andar nus nem mostrar partes do corpo. Os pais também não devem andar nus. Devem ser pudicos."



"Não devem ter as mãos nos bolsos."



"Existem regras diferentes para rapazes e raparigas. Nota-se a postura graciosa das meninas. Elas andam direitas, com boa postura, sentam-se de pernas cruzadas ou juntas para um lado e uma das mãos posta sobre a outra, com um ar simpático."



"Devem habituar-se a tirar o boné em sítios fechados."



"É importante ter o seu melhor amigo. Quando se encontra um amigo deve-se ser simpático com ele, sorrir e dizer ‘olá’. Se esse amigo levar um pequeno cão poderá também fazer-lhe uma festinha."



"Fazem-se amigos na escola ou com vizinhos."



"Não se toca nas pessoas quando se conversa com elas."





"Também se devem habituar a passear na rua ou em jardins."



""[À mesa] não se sirva das coisas melhores."



"Quando das apresentações, todos estão de pé. Apresenta-se sempre o menos importante ao mais importante."



"Não se metem palitos nos dentes. Não se mexa na comida nem se lambem os dedos. Não se empina a cadeira para trás."



"Não segure os talhares como um pincel ou como uma pá, mas como um lápis, isto é, com a mão flexível e sem espetar os dedos."



"Se vai à casa de banho, não deve demorar muito tempo."