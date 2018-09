O caso remonta a Maio de 2016, quando, no dia 2, o jornal Observador publicou um artigo assinado por Hugo Tavares da Silva intitulado "Kasper Schmeichel. Foi assim que ganhei um campeonato com ele (o guarda-redes do Leicester)". Era uma peça na primeira pessoa, onde o jornalista recordava os tempos em que partilhou o balneário com o filho de Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Sporting. O artigo justificava-se porque Kasper acabava de se sagrar campeão em Inglaterra pelo Leicester.





Quatro dias depois, a 6, Nuno Luz, jornalista da SIC e correspondente da Marca em Portugal, publicou no jornal espanhol um artigo intitulado "La historia de Peter, Kasper y su odio a Figo en Estoril" . Alegadamente, havia partes do texto espanhol que tinham ido beber ao texto português e que não estavam devidamente creditadas, o que motivou acusações de plágio nas redes sociais (e outras coisas, que depois tiveram implicações legais, como veremos mais à frente) ao jornalista da SIC.







O jornalista do Observador fez a 10 de Maio uma queixa à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) alegando que o seu trabalho "tinha sido plagiado".

O que invocou Nuno Luz em sua defesa? Conforme se pode ler no processo, a que a SÁBADO teve acesso, diz que foi surpreendido pelo que apareceu no site da Marca, tendo contactado de imediato o seu director. Assim se explica, diz, que o texto tenha sido alterado: a segunda versão já incluía créditos ao Observador. Diz que ligou para o colega português a pedir desculpa pelo sucedido.



A versão do artigo da Marca antes e depois dos créditos ao jornal português:

Nuno Luz invoca que lhe alteraram o texto em Espanha. Como é que o prova? Remeteu à CCPJ o artigo que diz ser o bruto que enviou para a Marca. A CCPJ contactou também o director do diário desportivo, Juan Ignacio Gallardo, que confirmou que o artigo que saiu no seu jornal "não foi escrito na totalidade por Nuno Luz, tendo sofrido alterações feitas por um redactor da Marca que recebeu o texto e o reelaborou."



Diz o director da Marca que até o título foi totalmente alterado. Era "Por primeira vez en la historia padre e hijo ganam la Premier League" e passou para "La historia de Peter, Kasper y su odio a Figo en Estoril". Isenta Nuno Luz de qualquer responsabilidade nessa alteração.



Nuno Luz diz ainda que já tinha o artigo pronto uma semana antes – e que o mesmo só foi adiado para coincidir com a vitória matemática do Leicester como campeão inglês. E que para o elaborar recuperou declarações antigas a Kasper Schmeichel aquando de um jogo Portugal-Dinamarca.



A CCPJ diz ainda que analisou o texto bruto de Nuno Luz e o artigo do Observador e constatou que "não são semelhantes, tendo só em comum o nome, a carreira e a passagem por Portugal de Kasper Schmeichel".



O artigo que Nuno Luz diz ser o original que enviou para a Marca:

A CCPJ, em decisão concluída um ano depois (10 de Maio de 2017), concluiu que as suspeitas de plágio são "improcedentes".



O processo foi arquivado, mas o caso não termina aqui. Na mesma altura em que as redes sociais se incendiaram com o tema, Nuno Luz recebeu vários insultos. Um deles chamou-lhe a atenção:



Os dois artigos que motivaram a polémica:

Na mesma altura em que as redes sociais se incendiaram com o tema, Nuno Luz recebeu vários insultos. Um deles chamou-lhe a atenção, conforme se pode ler na acusação, a que a SÁBADO teve acesso:



"No dia 6 de Maio de 2016, pelas 1h44m, o arguido fez inserir na sua página pessoal de Facebook uma publicação com o seguinte teor: "O Hugo Tavares [jornalista do Observador] escreveu esta história porque a viveu na adolescência. O Nuno Luz copiou-a e vendeu-a à Marca porque é um filho da puta."



Diz ainda a acusação que o arguido voltou ao seu Facebook às 13h25 para dizer que o caso era "mais uma história triste de falta de ética, carácter e talento sequer para mentir."



Quem é o arguido? Trata-se de Tiago Figueiredo, que será um amigo do jornalista do Observador, alguém que não terá nada que ver com o artigo, tendo comentado a polémica nas redes sociais. A acusação pede €2500 de indemnização por danos patrimoniais mais juros.



Contactado pela SÁBADO, Tiago Figueiredo remeteu qualquer posição para a sua advogada, Lúcia Gomes. A causidica, por motivos pessoais que explicou, não teve possibilidade de falar com a nossa revista em tempo útil à publicação deste artigo, hoje, comprometendo-se a nossa revista a acrescentar a posição da defesa assim que for possível.



Contactado pela SÁBADO, Nuno Luz não quis prestar declarações "a poucos dias de começar o julgamento", insurgindo-se contudo contra o que chama "tribunais na praça pública". O jornalista remeteu explicações para o processo na CCPJ – que foi facultado à SÁBADO pela própria entidade – e para o seu advogado, Ricardo Correia Afonso.



Porquê Tiago Figueiredo em específico e não qualquer outra das pessoas? "Porque ele justifica esta ofensa com questões profissionais, de ética e deontologia. Uma coisa é dizer que o Nuno Luz merecia levar com um saco de mijo na cara, como se diz aqui no processo [a defesa de Tiago Figueiredo terá compilado várias outras ofensas proferidas a Nuno Luz nas redes sociais]. Outra coisa é dizer que é um filho da puta porque violou várias normas deontológicas no exercício da sua profissão", dix Ricardo Correia Afonso.

O julgamento – onde Nuno Luz invoca "dois crimes de difamação agravados pela publicidade" - tem início a 27 de Setembro no Juízo Local Criminal de Oeiras. As testemunhas de Nuno Luz são colegas de redacção, incluindo Ricardo Costa, director de informação da SIC. As testemunhas de Tiago Figueiredo são essencialmente jornalistas.