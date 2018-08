Assume-se que a civilização chinesa tenha-se desenvolvido nas planícies centrais de Zhongyuan no fim do ano 2000 a.C. Porém, uma equipa de um estudo arqueológico realizado pela Universidade de Zhengzhou, na China, encontrou peças arqueológicas que remontam à Idade do Bronze num local baptizado como Shimao, que prova que terá havido uma sociedade complexa a habitar a zona, com presença de traços políticos e económicos, há cerca de 4300 anos – isto pode significar que o país é bastante mais antigo do que se pensa e que Shimao é provavelmente uma das maiores e mais antigas cidades do mundo.

As descobertas foram publicadas este mês na revista científica Antiquity, sob a autoria de uma equipa de especialistas liderados por Li Jaang. Estes crêem que Shimao, descoberto em 1979 por arqueólogos foi anteriormente berço de uma civilização vibrante e avançada para a altura, que construiu uma sociedade à volta de uma pirâmide com 70 metros de altura, 11 degraus maciços e com uma base de 24 hectares. A própria cidade era bastante grande, ocupando cerca de 400 hectares (quatro quilómetros quadrados).

A pirâmide perto do rio Tuwei servia com um palácio, sendo circundado por muros altos defensivos e diversos locais onde os investigadores acreditam ter sido usados para sacrifícios humanos. Todos os níveis estão decorados com símbolos antropomórficos, que poderiam ser utilizados como desenhos religiosos ou para tentar assustar possíveis invasores. "Estas figuras podem servir para adornar a pirâmide conferindo-lhe um poder religioso especial, fortalecendo ainda mais o impacto visual que ela gera em quem a vê", considera a equipa, que defende que a mesma era "uma lembrança constante e esmagadora para a população de Shimao do poder das elites" – uma espécie de representação física e literal de uma "pirâmide social", com a aristocracia a viver no topo.





Mapa de Shimao

No nível superior, a equipa chefiada por Li Jaang encontrou palácios aristocratas "razoavelmente conservados", onde presumem que viveriam os governantes. Estes foram construídos com pilares de madeira, telha e terra batida, e outros edifícios de pedra estavam ornamentados com jade embutido, o que também pode conter um carácter religioso, além de demonstrar o poder económico que a cidade detinha e que este era possivelmente comercializado na região.

Os arqueólogos encontraram ainda um reservatório de água com capacidade para servir um pequeno povoado e vestígios de produção artesanal e comercial, o que sugere que a pirâmide funcionaria como espaço de habitação de elites e espaço de produção de artesanato, comércio e indústria.

Tendo em conta as características que demonstram que Shimao era uma cidade avançada – a presença de comércio, pequena indústria, política e hierarquia social – os investigadores sugerem que esta localidade era parte "do coração político e económico do que é agora a China", escrevem no artigo.

A componente religiosa assume uma grande importância para perceber a importância de Shimao, principalmente a prática de sacrifícios humanos, uma vez que pode significar que a cidade era um centro religioso. "Os objectos de jade e os sacrifícios humanos podem ter sido 'embutidos' nas paredes do muro de Shimao com potência ritual e religiosa, amplificando a sua importância como centro monumental, aumentando a eficácia protectiva e tornando este local numa região de poder em todos os sentidos", lê-se no estudo, acrescentando que na muralha exterior foram encontrados seis poços com crânios humanos.





Descrição de Shimao

Estes restos mortais podem estar relacionados com a povoação de Zhukaigou – outro centro arqueológico. "A análise morfológica dos restos mortais propõe que as vítimas podem estar relacionadas com os residentes de Zhukaigou e isto sugere que possam ter sido levados para Shimao como prisioneiros durante a expansão política da cidade", defendem os pesquisadores.

Anteriormente, acreditava-se que as ruínas de Shimao pertenciam ao edificado da Grande Muralha da China, que fica perto do local, e que se trataria uma pequena região neolítica. A descoberta dos artefactos que remontam à Idade do Bronze e as provas de comércio e religião sugerem precisamente o oposto: Shimao era possivelmente uma das maiores regiões da zona.