Irmãos: o elo esquecido do cancro

Pouco tempo depois de a irmã morrer, Matilde, 8 anos, disse à mãe em tom de desabafo que foi a pessoa que passou menos tempo com ela. “E tem toda a razão”, reconhece, emocionada, Diana Guimarães Guedes. A irmã, Beatriz, tinha apenas 11 meses quando foi diagnosticada com uma leucemia, morreu dois meses antes de fazer os 3 anos – e passou os únicos dois aniversários no hospital. Sempre que era internada, Matilde não podia ir vê-la – não lhe foi permitido, apesar das insistências da mãe.