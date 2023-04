Bárbara Guimarães: “Tinha 40% de hipóteses de sobreviver a este cancro”

Prestes a fazer 50 anos, no dia 21 de abril, diz à SÁBADO que sofreu um assassinato de caráter, que o processo de violência doméstica foi demasiado penoso, que lhe prejudicou a carreira, mas que se fez justiça. Mantém que nunca dirá mal do ex-marido, por causa dos filhos. Conta que não se leva a sério e que o cancro a mudou.

Quando o cabelo começou a cair aos bocados, decidiu rapá-lo. Foi depois da segunda sessão de tratamentos contra o cancro da mama. Bárbara telefonou aos amigos e convidou-os para jantar. No fim, rapou o cabelo e o fotógrafo Augusto Brázio registou tudo. São as duas fotografias que pode ver nesta edição e que Bárbara tem expostas na parede do quarto. “Adoro estas fotos, porque têm garra, têm vida.” É a vida que quer celebrar.