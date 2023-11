Estes pais adotaram crianças mais crescidas: "Precisam de uma família"

Há mais miúdos entre os 7 e os 15 anos para adotar do que bebés, mas esse continua a ser o critério dominante dos casais. A SÁBADO falou com pais adotivos que preferiram os mais velhos e com especialistas que garantem que é um mito que com mais novos é fácil. É que os desafios vão ser os mesmos.