Herman imita Miguel Sousa Tavares... que quer fazer "dupla" com Goucha

Herman José imitou "o rosto" e os "ganchos" do comentador Miguel Sousa Tavares e brincou com a transferência da TVI para a SIC. "Mas se for preciso fazer dupla com Manuel Luís Goucha, não me custa nada. Até porque temos pontos em comum"