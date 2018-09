Herman José apanhado a filmar Madonna em avião

Herman José foi apanhado no passado sábado a filmar Madonna num voo da TAP entre Lisboa e Londres, que estava "completamente blindada por um casal de seguranças tensíssimo".

De acordo com uma publicação do próprio no Facebook, o humorista explica que Madonna estava "completamente blindada por um casal de seguranças tensíssimo", enquanto Herman "tirava selfies com a tripulação na maior galhofa". "Não deixo de sentir nestes momentos, que a fama total e global implica que se pague um preço altíssimo. Fica-se cheio de "mixed feelings"... Nem tanto ao mar nem tanto à terra?", brinca Herman.



No vídeo mostra a cantora a olhar em direcção da câmara. Veja: