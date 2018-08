Nostálgico, imponente, autoritário, atrevido ou divertido. Cada cão parece ganhar vida, personalidade, nas fotografias de Monica van der Maden. A holandesa, premiada este ano, trocou e-mails com a SÁBADO sobre o passatempo que se tornou o seu trabalho a tempo inteiro.





É a vencedora do prémio de melhor fotógrafa de cães de 2018. Um título que recebeu do Dog Photographer of The Year, evento promovido pelo britânico The Kennel Club que, fundado em 1873, é a associação canina mais antiga do mundo. Todos os anos, desde 2005, premeiam as melhores fotos e respectivos fotógrafos que tenham os cães como principais modelos. Este ano receberam 10 mil candidaturas entre profissionais e amadores; 30 fotografias foram distinguidas, entre elas a de uma portuguesa, Joana Matos. Mas "The Lady of the Mistery Forest" (ou a senhora da floresta misteriosa), imagem de Monica, foi a vencedora principal.Foi por culpa do prémio que, nas últimas semanas, Monica tem feito várias visitas às televisões, jornais e rádios locais. Uma atenção que surpreende a fotógrafa que já faz este trabalho há cerca de seis anos com o seu projecto MoNoaPhotography. Tudo começou como um passatempo, quando depois da morte do seu primeiro cão decidiu começar a fotografar os seus animais de estimação. Amigos e familiares rapidamente ficaram fãs e começaram a surgir pedidos para fotografar os cães de outros.

Nos dias que correm tem uma agenda cheia. "Recebo mais de 30 mensagens por dia com pedidos e só faço uma sessão por dia. Prefiro fazer de manhã porque gosto mais da luz", explica. Monica concentra-se nos movimentos e no comportamento do animal e no cenário. As sessões são desafiantes - e, muitas vezes, até dolorosas. Recorda a vez em que conseguiu enquadrar uma coruja na imagem: "Tive de me deitar no chão por muito tempo e estava imenso frio. O chão estava gelado naquele dia e quando tirei a fotografia estava já com os dedos congelados."

As sessões acontecem tanto na floresta como na cidade e os clientes são de todas as nacionalidades: em comum têm a vontade de ver o seu cão fotografado, muitas vezes para depois decorarem as paredes lá de casa. Monica também dá workshops regularmente e promove masterclasses ao fim-de-semana para ensinar as tácticas de fotografar os cães no seu melhor.

Cada sessão fotográfica é diferente, depende do cão e da dinâmica: pode durar apenas 30 minutos ou prolongar-se para lá de uma hora. É preciso ter paciência e calma para conseguir a fotografia ideal, explica. Brinquedos ou bolachas (para recompensar o animal) podem ajudar a mantê-lo atento ou de olhar na objectiva, admite – mas, nas suas sessões, Monica prefere fazer apenas uso da voz.

E há mais: é importante conhecer a raça que se está a fotografar. Monica explica: "O Chihuahua, por exemplo, é um cão nervoso que pode ficar tímido num sítio que não conheça. Já um Staffordshire Bull Terrier é um cão muito excitado – e se o fotógrafo também estiver entusiasmado pode resultar em demasiada excitação, o que pode significar que o cão fica com a língua de fora o tempo todo."