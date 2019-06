Mas é preciso ter repertório.

Sim, e seres o teu próprio autor, como é o meu caso. Hoje, quando começo um espetáculo, é como se estivesse em frente à biblioteca de Mafra, não é? Milhares de volumes. Ora, o que é que eu vou escolher para este público? São mais populares? Agora vão levar aqui com estas imitações dos cantores de antigamente. Estou num congresso de médicos? Vão levar aqui com estas minhas angústias de saúde.



Como é que olha para a fase da sua vida em que brincava aos ricos?

Diverti-me imenso. Foi tão giro. Tinha objetivos na vida e quis saber como é que era. E fiz todos. Brinquei quando tinha de brincar e depois fiz o downsizing mantendo as coisas que me dão felicidade, que são úteis. Viajar, ver bons teatros, ver os programas nos sítios. Ver a NBC em Nova Iorque num quarto de hotel tem um impacto totalmente diferente de ver cá, não me pergunte porquê. Sente-se o pulsar da emissão, porque é que vão para intervalo de 10 em 10 minutos, como é que resolvem os timings, é muito interessante e rico para mim.



O que é que aprendeu com os erros de gestão do passado?

Aprendi que não nasci para gestor. Aconselho todos os artistas que acham que pelo facto de terem talento para cantar, ou para fazer rir, que depois são bons homens de negócios, apetece abaná-los, eh pá não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mantenham-se naquilo em que são bons e deixem os negócios para quem tem esse talento. É preciso gostar de números, de reuniões, tudo o que odeio. Durante uns tempos fui sócio do teatro Tivoli. Para aquilo correr bem tinha de fazer como o Paulo Dias agora, tem de estar lá, é a profissão dele, diária, faz programações.



Ganhou dinheiro com o teatro?

Não, deu ela por ela. Adoraria ter um teatro, mas se realmente estivesse lá para o gerir. Não valia a pena só pelas peneiras... "Está a ver aquele teatro? É meu." Não vale a pena.



Sente que antigamente tinha algumas peneiras?

Repare em todas as pessoas entre os 30 e os 40 anos que chegaram ao êxito. É impossível não ter peneiras, não se sentir o rei do mundo, porque a chegada do êxito é de tal maneira empolgante e inebriante que a pessoa tem essa tendência.



Como vê a Cristina Ferreira nessa fase de hiperdeslumbramento…

…estou-me a ver a mim próprio naquela fase. Está tão contente, tão feliz, está tudo a correr bem. Obviamente com o tempo as coisas vão mudar nem que seja porque se instala a idade. Ela está nessa fase maravilhosa onde já estive e sempre que encontro alguém nessa fase digo sempre: "Eh pá aproveitem, não há nada mais divertido." Mas não tratando mal ninguém, não ser arrogante, nunca achar que termos algum poder permite algum racismo social, acho isso deplorável.



Já viu esse racismo social?

Já. Hoje falou-se da Madonna, porque estou aqui no apartamento onde ela esteve. No último voo que fiz com ela de Londres para Lisboa, foi incapaz de olhar e agradecer à tripulação, o tipo que lhe traz o café, nem levanta os olhos, isto para mim é impensável, nem que tivesse 100 vezes a fama da Madonna. A Lady Gaga sai dos sítios para ir cumprimentar as pessoas, por uma questão de educação, de feitio. É bonito que todas as pessoas por que passei, mesmo nas minhas fases mais poderosas, mais galináceas, todas têm histórias agradáveis comigo. Disso tenho muito orgulho, mas acho que tem a ver com uma excelente educação que tive.



Por exemplo.

A primeira vez que o meu pai se zangou comigo foi uma coisa muito simples. Não sei se ainda estava, ou já tinha saído da escola alemã. Vivia rodeado de muitos ricos, e na altura havia uma coisa muito chique que era tratar mal o pessoal. Chegavam aos sítios, às quintas, mandavam as mochilas para o chão, a roupa, e as fadinhas que viessem apanhar. Um dia pensei, porque é que na minha casa é diferente? Porque é que temos de agradecer à empregada e não sei quê, porque é que temos de ajudar a pôr a mesa? Gostava tanto de ser rico como eles. E um dia achei que me estreava como milionário passando no elevador à frente da nossa empregada, a Amélia. Nem sei até se não lhe dei um encontrão… Com licença, eu é que sou o dono. Sou o filho do dono… E sinto uma mão grande e fria no pescoço a puxar-me para trás. Era o meu pai.

Furioso. "Primeiro as senhoras no elevador e não voltas a ser ordinário, que eu não deixo." E ainda hoje sinto a mão.



A inveja foi um sentimento seu?

A inveja, claro que sim. A vitória do ser humano é só baseada em inveja. O ser humano só evoluiu porque é profundamente invejoso. A conquistar países, a tirar os outros do palácio porque é maior do que o dele, a tirar os outros do trono porque… A inveja está sempre presente.



Por isso, quando os outros humoristas dizem que o Herman é uma referência pode haver ali outra coisa por trás, provavelmente a colocá-lo na prateleira?

Não. Devo dizer que é das classes de que tenho menos razões de queixa, são os meus queridos colegas que todos os dias me agradecem ter sido uma inspiração e ter aberto portas. Quanto à prateleira, dificilmente, porque continuo a ser campeão de vendas em tudo o que meta humoristas, portanto… Poderão ter algum amor-ódio nesse sentido. "Morre lá um dia destes se faz favor porque estás aqui a tapar o sol." Mas enfim, brinco muito com isso. Quando me dizem, "ai, você foi a minha inspiração…" Foi, não. Sou. E cuidado, se calhar para a semana estou na tua terra a encher a tua casa. Há uma inveja muito criativa, como é que este gajo consegue fazer isto tão bem, como se preparou, como posso fazer melhor. A inveja destrutiva, temos obrigação de fugir dela, porque nos faz muito mal à alma.



Já se sentiu ofendido com propostas de trabalho?

Nenhuma proposta me ofende, porque parte de um ato de generosidade. Tenho o meu Instagram e o Facebook abertos a toda a gente, e recebo convites absolutamente deliciosos, por exemplo: "Vamos casar, tínhamos muito prazer que viesse atuar no nosso casamento, temos aqui 300 euritos para lhe dar, e também lhe pagamos o comboio." Isto não me ofende, é o maior dos orgulhos.



Isso é real?

Isso e mensagens muito mais divertidas. Uma pessoa que ganha 600 euros por mês, pagar 300 a um artista é metade de um mês, portanto para eles era muitíssimo bom. Compete-me a mim ter uma resposta super-elegante, que nunca vai ser: "Mas você sabe com quem é que está a falar?! O dobro disso leva-me um dos meus músicos…" Aquelas respostas armado em parvo. Não, respondo sempre com a máxima elegância. "Adoraria, agradeço o convite. Infelizmente nessa data estarei a caminho do Casino de Chaves, ou algures." Geralmente é sempre verdade.



E os assédios?

Os assédios são imensos e constantes, o que é uma coisa que me deixa muito feliz. Uma pessoa imagina que com esta idade… Mas há sempre quem goste, o que é maravilhoso. Portanto estou sempre a receber propostas "fazia-te isto, fazia-te aquilo". De ambos os sexos, o que é muito agradável. Respondo sempre com a maior elegância. "Muito obrigado, fico encantado, mas neste momento vivo uma relação, sou fiel…" Enfim, é sempre a resposta formal. Nunca digo: "Parece impossível quem é que tu pensas que eu sou?"



A sua vida amorosa, o Herman...

É tema-tabu.



Porquê?

Porque me apetece. Também tenho direito.



Como é que sente Portugal em termos de liberalização de costumes?

Acho que está num auge absoluto de uma vanguarda inacreditável.



Por exemplo?

No outro dia estava a pensar... A normalidade com que o Goucha assume o seu casamento [com outro homem], em relação ao público que tem e a bondade com que o público assume e vê aquilo, é de um País muito evoluído. Ele, sem querer, fez mais pelo avanço nesse aspeto do que uma quantidade de simpósios. Mas se reparar também, mesmo nas programações de lágrima ao canto do olho inevitáveis no day-time televisivo, percebe-se que a população está bastante avançada, tolerante e com uma consciência daquilo que deve ser feito e não deve ser feito, as preocupações de não deixar que os racismos infetem a sociedade... Portugal está muito bem e acho que o povo não é verdadeiramente racista.



Disse há pouco que gostou de brincar aos ricos. Nunca cometeu nenhuma ilegalidade, por exemplo uma fuga a algum imposto?

Isso aí, tentamos estar sempre na legalidade, mas nem sempre depois as inspeções coincidem com o que achamos. Agora a habilidade típica do offshore, o dinheiro lá fora, essas coisas, nunca cedi a essa tentação.



Foi um dos lesados do BES?

Não. Nunca tive tempo para ter dinheiro. O meu dinheiro anda sempre a velocidade tal que não… A minha vida é de muita despesa, mas também de reinvestimento.



Mas foi uma surpresa para si?

Foi. E também uma tristeza. Conheço muita gente da família, uns até trabalharam comigo na televisão. É uma família que tem muito boa gente. E bom gosto, tudo em que se metiam tinha bom gosto, a Comporta, os hotéis. Tenho genuína pena que o grupo se tenha constipado. E tive inclusive alguns jantares com o Ricardo Salgado, que achei absolutamente encantador. Se tivesse lá dinheiro se calhar não dava esta opinião.



Acha que é um bom avaliador de caráteres?

Sou muito desconfiado, parto dos piores princípios. As pessoas surpreendem-me sempre pela positiva. Nunca pela negativa. O ser humano não é flor que se cheire.



Isso é quase um posicionamento de direita.

Eu sou politicamente esquizofrénico. Sou de direita numas coisas, e de esquerda noutras.



Em que é que é de esquerda?

Por exemplo, tudo o que seja na defesa feroz dos mais fracos, mesmo que isso custe aos que estão ao lado, e que não são tão fracos.



Apesar de nunca ter pertencido a esse estrato social.

Sim, mas sempre tive grande preocupação e carinho com as pessoas que não têm com que se endireitar. Vou dar exemplo da minha esquizofrenia: adoro a liberdade, mas na minha sociedade ideal ninguém tinha direito a sujar uma parede com uma lata de tinta. Acho a maior agressão que se pode fazer a alguém. Inclusive ao próprio bairro. Estás a estigmatizar com latas de tinta o bairro onde vives que é para ser trendy e diferente. Aí sou completamente conservador. A selvajaria de um tipo que com uma lata de tinta desata a destruir a paisagem é uma coisa que me sufoca.



Em que é que é mais de direita?

Nas políticas securitárias. Seria um fazedor de leis implacável. Quem estropia e destrói um ser humano e tem direito a 25 anos de pena máxima e podendo sair a meio, comigo não aconteceria.



Pena de morte?

Não, porque tem um drama: não se pode voltar atrás. O sistema americano é muito jeitoso. Ficas aí 90 anos, daqui a 10 vamos reavaliar que tipo de ser humano estás.



Castração química de pedófilos?

Acho que isso é um mito. A doença de um pedófilo não está na química nem na castração. Está na cabeça. São perversões muito mais intelectuais do que químicas.



Políticas de emigração?

Nesse aspeto, teria… Vou responder com um exemplo. Um dia fui fazer um espetáculo nos arredores de Paris e havia um jardim muito bonito atrás do teatro. Disse para um dos organizadores: "Vou até ali dar uma voltinha." Ele respondeu- -me: "Não, não vás, não podes ir, aquele jardim é dos…" Agora não vou dizer de quem era porque não me apetece criar polémicas. "É de uma minoria... A polícia não entra lá, sequer." Isto na minha autarquia não aconteceria, porque eu não deixava. Ah, mas isso implicava depois políticas muito direitistas... Eh pá, paciência. Lamento. Os que voltavam para trás, voltavam para trás. Para os [seus] países. Ah, mas isso é muito caro, tínhamos de fretar aviões… Não faz mal. Os bons mantêm-se bons. E os outros têm de perceber que aquele jardim é para todos, não têm direito a ficar com ele só porque têm uma religião que lhes desculpa a violência. Aquela abertura, aquela meiguice da esquerda, de perna aberta, venham à vontade que nós estamos aqui e havemos de resolver a situação, essa não me convence.



Como vê um país como o Brasil virar-se para Bolsonaro e para uma política tão securitária?

Tal como nos EUA, não se pode falar num Brasil. É como alguém dizer: "Não gosto da América." De qual? Manhattan? Costa Leste? Alasca? De qual é que não gostas? O Brasil são muitos brasis lá dentro, é a maior misturada de sensibilidades, culturas e comportamentos que já vi. É possível viver no Brasil um ano inteiro andando de aeroporto privado em aeroporto privado, de jato, sem ver outras coisas que não sejam pratas e empregados. O último exemplo que vos posso dar foi um jantar em minha homenagem num grande restaurante, rodeado de homens valentes com as suas loiras explosivas, e no fim da noite as loiras explosivas foram para casa e os homens valentes foram para o bar gay onde habitualmente consomem. Os mesmos que, se for necessário, votam uma lei antigay, até para se protegerem. É um país onde se pode estar um jantar inteiro a ouvir falar das blindagens dos carros, como eu estive. A vantagem que é a blindagem 5 sobre a 4, ok, põe-te um Mercedes a custar 2 milhões, mas já aguenta as novas metralhadoras que às vezes no túnel do Leblon usam para mandar parar os carros... É um país tão fora que percebo porque é que a tanta gente lhe apeteça ter um Bolsonaro, que tente pelo menos pôr alguma ordem naquele caos.



Mas votaria nele?

Teria de viver no Brasil para perceber. Mas uma coisa lhe digo: se vivesse no Brasil como alguns amigos meus, em bonitas coberturas em condomínios privados, com as suas blindagens 5, que vão a Miami passar férias, vão às compras a Nova Iorque e voltam, de certeza que era de esquerda, do PT, e não votava Bolsonaro. Pode ser de esquerda à vontade e até é chique... Se vivesse num bairro onde a minha filha foi assaltada sete vezes, onde já não posso sair depois das oito e onde sou semanalmente extorquido pela própria polícia para não ir preso, talvez votasse Bolsonaro.



Como se relaciona com as elites?

Quando o Charles Aznavour morreu, há pouco tempo, fui ver algumas entrevistas dele onde lhe perguntam sobre isso e ele responde que as elites não o suportavam porque diziam que ele era pequenino, cantava mal, era feio, as letras eram pirosas... E nos últimos anos de carreira foi muito acarinhado por toda a gente, inclusivamente pelas elites. E diria que sobretudo pelas elites. E ele responde que está a viver uma fase de vaca sagrada. E ninguém diz mal de uma vaca sagrada porque, primeiro é uma vaca, depois é sagrada e depois está só ali. E eu hoje em dia sinto um bocado isso. Uma unanimidade tão confortável que me custa um bocadinho. Mas não tenho a classe detratora que tinha nos anos 80. Os meus críticos diziam: "Parece impossível, em vez de pôr a inteligência ao serviço de qualquer coisa superior, está para aqui com estas porcarias..." Hoje isso não acontece. Às vezes, leio coisas que escrevem e que dão uma densidade e um sentido ao meu trabalho que são muito maiores do que aquilo que eu pensaria a princípio. Por isso, é que digo que estou um bocadinho na fase de vaca sagrada. E não é mau.



Isso não é também sinal de que já não agita as águas?

Não. Mas isso depende. Não tenho já grande alma para guerras. Vejo isso pelos meus posts. Se um dos meus posts tiver uma leitura que provoque grandes discussões ou grandes amargos de boca, não tenho alma para me meter em lutas muito desagradáveis, portanto... Não é uma questão de preguiça, é mudar de técnica para ser mais consensual, criar uma espécie de bem-estar geral às minhas plateias e não andar à procura de rutura. Talvez porque o meu passado teve ruturas a mais e foi muito cansativo. Às vezes ponho-me a olhar para aqueles que estão no meio das polémicas, e a pensar, estás aí com um sorriso, a dar uma conferência de imprensa e ninguém sonha o que estás a sofrer neste momento. É de uma solidão... Lembro-me quando foi a minha polémica da Última Ceia [sketch do Parabéns, de 1996], havia 250 mil assinaturas que se reuniram para me suspender o programa e quando fui expulso da televisão [em 1988] por causa do Humor de Perdição, fingi que até achava piada e que dava o peito às balas... Não achei nada. Foi um sofrimento horrível... Isso tem épocas para acontecer e eu às vezes digo na brincadeira, se calhar não é tão brincadeira assim, o meu colete antibalas não tem mais espaço para receber balas, já só tem buracos das balas passadas. De maneira que assumo, sem qualquer complexo, o facto de me ter tornado um humorista que anda mais à procura de consenso e de grandes gargalhadas que de grandes confrontos.



Para não se maçar?

Não é bem maçar. Não sei se teria paciência para ter outra vez uma luta intestina contra uma instituição por causa de uma entrevista onde tinha encarnado a Rainha Santa Isabel.



O Herman nunca chega a dizer o que se passou realmente. Porquê?

Há coisas que não posso contar.



E nunca as vai contar?

Não me parece.



Já se perguntou porque é que o seu nome surgiu no caso Casa Pia?

Se pegar na lista de pessoas que foram mencionadas, é uma lista fascinante, onde cabem até figuras que são neste momento quadros maiores da Nação. A minha diferença deles é que eu falava disso todas as semanas. Falava, brincava, dizia, chateava. Tornei-me uma figura incómoda.



Antes de o seu nome aparecer?

Sim, estive constantemente a brincar com o assunto e a provocar reações...



E acha que isso motivou o surgimento do seu nome?

Acho que pode ter sido uma das razões. Temos aqui esta fonte de ruído, vamos acalmá-la um bocadinho. Acontece em imensas circunstâncias.



Por parte do Ministério Público...

...não faço ideia. Um dia alguém há de estudar o assunto e chegar a uma conclusão. Neste momento é um capítulo de tal maneira encerrado...



Nunca quis processar a pessoa que o acusou?

Não quis processar, nem quero falar do assunto.



Nunca o vimos triste, choroso. Mas há, na vida privada, um Herman que se emociona facilmente?

Só há uma coisa que me emociona, que é o desgosto profundo de terceiros. Lembro-me que a primeira vez que me senti verdadeiramente chocado foi no enterro do Carlos Paião [1988] quando olhei para os pais. A visão daqueles pais sem o filho matou-me. Na morte do meu pai [1999] tive um desgosto enorme, ainda disse uma piada ou outra no velório, mas a certa altura o padre António Rego pede-me para ler uma passagem da Bíblia e quando venho para a frente, o que me emocionou foi olhar para os irmãos. E não consegui, tive de desistir. Era uma coisa de tal maneira emocionante ver aquela irmã Júlia e o irmão Luís que adoravam aquele irmão mais velho que me destruiu completamente. A ponto de não conseguir continuar a articular. E tive de desistir e voltar para trás. É engraçado. É como se com o meu próprio sofrimento pudessse eu bem. Observar o sofrimento profundo de terceiros mata-me.

Não, foi no palco. A adrenalina do palco é uma coisa inacreditável, não sinto dor. Acho que um dos privilégios maiores de qualquer artista é ter esta capacidade de ganhar a vida entretendo os outros e juntando multidões sem recurso a mais nada.