Herman José é uma das mais marcantes figuras do entretenimento nacional. Quase a fazer 65 anos, deu uma grande entrevista à SÁBADO onde falou sobre a importância de Manuel Luís Goucha ter assumido publicamente o seu casamento com outro homem, como não vê com bons olhos "aquela meiguice de esquerda, de perna aberta" na recepção de migrantes, o seu espetáculo no Coliseu de Lisboa e o assédio sexual no meio artístico em Portugal.