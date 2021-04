Filipe não queria fazer 100 anos e não chegou a fazê-los

Nunca desejou viver até os 100 anos e que chegou a afirmá-lo. "Nas comemorações do 100.º aniversário da rainha-mãe, a 4 de agosto de 2000, o duque de Edimburgo desabafou: ‘Meus Deus, não quero viver até os 100 anos. Não consigo imaginar nada pior. Nessa altura, já estarei a cair aos bocados’", contou Ian Lloyd, escritor e fotógrafo da família real, no livro 100 Chapters In The Life Of Prince Philip. O seu desejo cumpriu-se. O marido da rainha Isabel II, que completa 95 no próximo dia 21, morreu "pacificamente" na manhã desta sexta-feira, dia 9, no castelo de Windsor, a 61 dias de ser centenário, a 10 de junho.





O príncipe Filipe foi internado a 16 de fevereiro, depois de se sentir indisposto, e entrou pelo seu próprio pé no hospital King Edward VII, em Londres, onde dias depois foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Teve alta no passado dia 16. As exéquias fúnebres do consorte da rainha de Inglaterra, a que deram o nome de Operação Forth Bridge, estavam planificadas ao detalhe, mas a pandemia forçou a algumas alterações. O duque terá um funeral cerimonial real na capela de St George, no castelo de Windsor, como era a sua vontade. Não será um funeral de estado porque ele não queria. As cerimónias serão transmitidas pelas televisões, de modo a desencorajar ajuntamentos. Deverá ser sepultado em Frogmore Gardens, também em Windsor.A rainha e os seus filhos e netos entrarão num período de luto, que pode durar várias semanas. Espera-se que Isabel II trasmita uma mensagem na televisão para a nação nos próximos dias, embora dependa de como se sente. A morte do marido num dos períodos mais difíceis para a família real, com o palácio de Buckingham mergulhado em plena crise após a entrevista explosiva de Harry e Meghan a Oprah Winfrey.Filipe nasceu a 10 de Junho de 1921, na mesa da sala de jantar na casa da família, na ilha grega de Corfu. Depois de quatro raparigas, este foi o filho mais desejado pelo príncipe André da Grécia e da Dinamarca e por Alicia de Battenberg. Deram-lhe o nome de Philippos zu Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg, então sexto na linha de sucessão ao trono da Grécia.Dezoito meses a seguir ao nascimento e após a derrota do exército grego na guerra contra a Turquia, os príncipes e os cinco filhos tiveram de fugir do país, exilando-se em casas de familiares em França, na Grã-Bretanha e na Alemanha, e sentindo muitas dificuldades financeiras. Aos 9 anos, o futuro duque de Edimburgo assistiu a um dos episódios mais traumáticos da sua vida, ao ver a mãe, surda de nascença, ser levada à força para um hospital psiquiátrico, depois de lhe ter sido diagnosticada esquizofrenia paranóide. O pai partiu para o Mónaco, Paris e Alemanha, onde viveu como um playboy, ficando Filipe na Grã-Bretanha, sob a tutoria de um tio, o marquês de Milford Haven, irmão de Alicia.