Kate Middleton aos 40 anos. De princesa tímida a aprendiz de rainha confiante

A mulher do príncipe William, terceiro na sucessão ao trono inglês, celebra 40 anos, este domingo. A 21 de junho será a vez do marido completar as quatro décadas de vida.

Há dez anos, Catherine Middleton entrava oficialmente para a família real inglesa, ao casar com o príncipe William. Era então uma jovem tímida que, dizem os jornalistas reais, mal conseguia falar em público. Hoje, é uma rainha em preparação confiante e que não dá um passo em falso, garantem.



As coisas até podiam ter corrido mal para Kate que, depois de oito anos de namoro com William e uma separação entre os dois, ficou conhecida como a "Kate à espera". O filho mais velho de Carlos e Diana garantiria mais tarde que precisava de ter a certeza de que ela era a mulher certa, já que pretendia que o casamento durasse a vida toda.



Para já, William e Kate contam uma década de união e três filhos (George, oito anos, Charlotte, seis, e Louis de dois). E Kate mantém a prioridade de estar presente nos primeiros cinco anos de vida de cada um dos filhos de forma intensiva. Aliás, o apoio à infância é uma das suas causas: foi ela que patrocinou o lançamento do inquérito Ealy Years, a maior investigação científica para estudar a relação entre as experiências da infância e os comportamentos como adultos.