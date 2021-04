Funeral de Filipe será no próximo sábado e Harry vai estar presente

O Palácio de Buckingham anunciou que o funeral do príncipe Filipe acontecerá no próximo sábado, dia 17, às 15h. Membros da família real vão acompanhar o caixão a pé, enquanto a rainha seguirá para a cerimónia de forma separada. O neto Harry, que vive nos EUA, também estará presente.







REUTERS/File Photo

Oito carregadores irão levar o caixão de Filipe do castelo de Windsor até à capela de St. George. Um percurso de oito minutos que vai ser acompanhado a pé por membros da família real, onde se incluirá o filho mais velho, Carlos.À chegada será saudado pelo deão de Windsor e o arcebispo de Cantuária. Os carregadores, o arcebispo e o deão não fazem parte do grupo de 30 pessoas autorizadas a participar na cerimónia, pelas restrições da covid-19.O evento, refere o palácio, será "cerimonial" e não um funeral de estado, "refletindo os desejos do duque" de Edimburgo. O palácio refere ainda que o funeral "vai celebrar e refletir" uma vida de serviço. A cerimónia vai começar às 15h e serão transmitidas pela televisão.Na quinta-feira será divulgada a lista de convidados das cerimónias fúnebres. Mas sabe-se que Harry deve estar presente, ao contrário da sua mulher, Meghan, que está grávida e terá sido desaconselhada a viajar.Até ao dia do funeral, o Reino Unido estará a viver oito dias de luto nacional, pela morte do marido da rainha Isabel II. A família real irá cumprir duas semanas de luto, depois das quais regressarão aos compromissos reais, utilizando uma faixa de luto, quando apropriado.Até ao funeral, o caixão do príncipe Filipe estará na capela privada do castelo de Windsor, onde já se encontra, com a sua bandeira pessoal e um ramo de flores em cima, explicou o palácio, citado pela BBC