Sophie Wessex, a nora preferida de Isabel II

"Sophie tem sido o rochedo da rainha, a sua ajuda, suporte e confidente durante o seu luto pelo marido de 70 anos", diz o porta-voz do Palácio de Buckingham, Duncan Larcombe.



De acordo com o tabloide The Sun, fontes próximas da família real afirmam mesmo que, se alguém perguntar a Sua Majestade qual é o seu filho preferido, a resposta será: "Nenhum. É a minha nora."



De acordo com Larcombe, tem sido ela a garantir que Isabel II tem "o total e devido apoio da família nesta hora amarga", especificando: "Desde que Filipe morreu, em abril, Sophie tem feito os 16 quilómetros entre a sua residência em Bagshot Park, no bairro londrino de Surrey, e o Castelo de Windsor vários dias por semana e quase todos os fins de semana, de modo a passar tempo, ainda que com a necessária distância social devido à pandemia, com a rainha. E quando não pode comparecer em pessoa, faz questão de lhe telefonar, no mínimo uma vez por dia."