Mário Santos é Doula e o único em Portugal

Há quatro anos, quando chegou a altura de ser pai, quis que a filha nascesse no sofá da sala. E no ano passado, a segunda bebé veio ao mundo no mesmo sítio. "A escolha do local para o trabalho de parto depende muito da configuração da casa e nem sempre o quarto é o ideal porque pode não ter espaço para a liberdade de movimentos ou pode não ficar perto da casa de banho. Há pessoas que escolhem dar à luz na banheira", conta Mário Santos, de 36 anos, que é doula desde 2018 e o único em Portugal. Quando fez a tese de doutoramento em sociologia sobre as dinâmicas profissionais e organizacionais do parto em casa, acabou por fazer formação de doula.