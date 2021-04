Álbum inédito de Prince vai ser lançado cinco anos depois da sua morte

"Welcome 2 America" será lançado a 30 de julho, data que comemora cinco anos do desaparecimento do cantor. Álbum data de 2010 e foi retirado do estúdio onde tinha registados ensaios, álbuns acabados ou por acabar, registos gravados ao vivo e colaborações.

Cinco anos depois do desaparecimento de Prince, a exploração do seu espólio continua e está programada, para 30 de julho, a saída de um álbum inédito – "Welcome 2 America" –, indicou quinta-feira fonte da Legacy Recordings, marca da Sony.



A faixa com este título começou a ser difundida nas plataformas digitais a partir de hoje. Nela se pode ouvir Prince declamar, de forma falada e cantada, que a América é "uma terra de liberdade, (mas também) casa de escravo".

O álbum, que data de 2010, foi retirado de "The Vault" ("O Cofre"), a famosa caixa-forte do "Kid de Minneapolis" ("O Rapaz de Minneapolis"), que está no que era o seu local privilegiado de criação, o estúdio de Paisley Park.

Neste local está um número indeterminado de ensaios, álbuns acabados ou por acabar, registos gravados ao vivo e colaborações.

Prince, faleceu em 21 de abril de 2016, aos 57 aos, alimentou uma lenda sobre os seus produtos escondidos, através de várias declarações ambíguas à comunicação social.